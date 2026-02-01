Hải Phòng tiêu hủy hơn 5 tấn giá đỗ ngâm hóa chất “nước kẹo”

Ngày 1/2, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng thành phố vừa phát hiện, bắt giữ số lượng lớn giá đỗ có sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine trong quá trình sản xuất.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Thành Chung).

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng phối hợp với Đội 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra hai cơ sở sản xuất tại thôn Đại Lương, xã Gia Phúc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5 tấn giá đỗ được ủ trong hơn 700 lu nhựa tại cơ sở của ông N.C.B. và ông N.V.T..

Theo cơ quan chức năng, giá đỗ được sản xuất bằng cách ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine, còn gọi là “nước kẹo”.

Sáng 30/1, các lực lượng gồm công an, quản lý thị trường, viện kiểm sát và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ số giá đỗ vi phạm theo đúng quy định pháp luật.