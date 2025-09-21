Thợ lặn mang gần 10kg chì làm đê ngầm, hồi sinh biển từng đẹp nhất châu Á

Giữa tháng 9, khi những con sóng chưa vỗ mạnh và gió biển chưa thổi rát, hàng chục thợ lặn vẫn miệt mài dưới lòng biển Cửa Đại, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đê ngầm dài hơn 1km. Đây là một phần quan trọng trong công cuộc tái tạo bờ biển từng được công nhận là đẹp nhất châu Á, đang đứng trước nguy cơ xói lở nghiêm trọng.

Thợ lặn mang gần 10kg chì làm đê chắn sóng

Mỗi ngày, khoảng 80 thợ lặn làm việc trên tuyến đê ngầm, với thời gian phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết. Những ngày trời xanh, gió nhẹ, họ có thể làm việc 7-9 tiếng, còn khi gió to, sóng lớn đồng nghĩa với việc thất nghiệp.

Xà lan chở đá từ xã Núi Thành (phía nam Đà Nẵng) và xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cách công trình gần 100km về thi công (Ảnh: Công Bính).

Từ bờ, công trường tuyến đê ngầm cách 250m trông có vẻ bình thường, nhưng khi tiếp cận bằng thuyền thúng, quy mô và không khí khẩn trương của dự án mới thực sự hiện rõ.

Ông Trần Văn Đạt, Chỉ huy trưởng công trình kè chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, cho biết có trên 100 công nhân, kỹ sư làm việc mỗi ngày, trong đó 80 người là thợ lặn.

Tuyến đê ngầm ở cao trình -0,5m mặt biển, được tạo mặt bằng để đặt khối bê tông giảm sóng lên trên (Ảnh: Công Bính).

Thợ lặn đóng vai trò nòng cốt trong việc định hình tuyến đê ngầm. Khi đá được đổ từ xà lan xuống đến cao trình -0,5m mặt nước biển, họ phải ngâm mình dưới nước để sắp xếp, tạo mặt bằng thân đê và mái đê.

Những hòn đá lớn nhỏ, có viên nặng hàng trăm kg được sắp xếp lại một cách tỉ mỉ để tạo bề mặt phẳng, đảm bảo các khối bê tông giảm sóng nặng hơn 6 tấn sau này được đặt ngay ngắn và chèn khít vào nhau.

Những khối bê tông giảm sóng nặng hơn 6 tấn được đưa xuống mặt đê ngầm (Ảnh: Công Bính).

Ông Đinh Hóa, 50 tuổi, đến từ phường Hội An Đông, Đà Nẵng, là một trong những thợ lặn kỳ cựu. Ông cho biết, công việc này phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. "Thời tiết tốt thì làm đủ thời gian, còn khi thời tiết xấu thì nghỉ", ông Hóa chia sẻ.

Đội thợ lặn tạo thân đê là lực lượng đông nhất, làm việc ở độ sâu hơn 6m, nơi chân móng đê rộng gần 50m. Họ phải đảm bảo mái và mặt đê bằng phẳng như mặt đường để các khối bê tông giảm sóng nặng hơn 6 tấn có thể tự chèn vào nhau một cách chắc chắn, chống chọi với những con sóng lớn.

3-4 thợ lặn đang ở dưới nước để sắp xếp các khối bê tông mái đê cho khớp (Ảnh: Công Bính).

Để đảm bảo an toàn, mỗi thợ lặn phải đeo gần 10kg chì quanh người và dùng dây cột cố định với neo dưới nước, tránh bị sóng lớn xô vào bờ đá.

"Dù một viên đá nhỏ nếu không được sắp xếp bằng phẳng, chúng tôi cũng phải lặn xuống làm lại", ông Hóa nhấn mạnh sự tỉ mỉ trong công việc.

Ngâm mình hàng giờ dưới nước biển, khiêng những khối đá nặng hàng chục kg, công việc vô cùng vất vả. Tuy nhiên, những người thợ lặn không quản ngại nắng gió, làm việc hết mình để bù đắp vào những lúc thời tiết không thuận lợi.

Những người thợ lặn đang cân chỉnh khối bê tông giảm sóng trên mặt biển (Ảnh: Công Bính).

"Có việc làm, có thu nhập xứng đáng với công sức là chúng tôi yên tâm rồi", một thợ lặn chia sẻ trong phút nghỉ ngơi.

Bờ biển từng đẹp nhất châu Á đang hồi sinh

Ông Trần Văn Đạt cho biết, thời gian thi công dự án chỉ diễn ra từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 9 hằng năm, do từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau là mùa biển động. Do đó, nhà thầu đang tranh thủ thời tiết êm để tăng ca, đảm bảo tiến độ.

Cát từ móng tuyến đê được bơm vào bờ để tạo bãi. Một số đoạn bờ biển trong dự án đã có cát trở lại. Tuyến đê ngầm đang thi công cách bờ 250m giúp giảm sóng, giữ lại cát trong bờ.

Bề mặt tuyến đê là 3 khối bê tông tự chèn, tì vào nhau rất vững chắc để giảm sóng, bảo vệ bờ biển (Ảnh: Công Bính).

Việc kết hợp thi công đê ngầm, đưa cát từ công trình nạo vét tuyến đường thủy nội địa và các nguồn khác đang dần phục hồi bãi biển Cửa Đại, từng là một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á.

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng), chủ đầu tư dự án, cho biết giá trị sản lượng đến giữa tháng 9 đạt khoảng 250 tỷ đồng/848 tỷ đồng, tương đương 30% tổng giá trị xây lắp.

Mặc dù năm 2025 gặp nhiều khó khăn về thời tiết, giá vật liệu và nguồn cung đá hộc, tiến độ dự án vẫn cơ bản đáp ứng kế hoạch đã duyệt. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026.

Khi tuyến đê ngầm hoàn thành, bờ biển từng đẹp nhất châu Á sẽ hồi sinh (Ảnh: Công Bính).

Ông Tân cũng chỉ ra những khó khăn hiện tại như thời tiết diễn biến phức tạp, gió to, sóng lớn thường xuyên ảnh hưởng đến công tác thi công trên biển, cùng với giá vật tư tăng cao và nguồn cung vật liệu hạn chế.

Tuy nhiên, dự án có thuận lợi là không phải giải phóng mặt bằng, nhận được sự ủng hộ của chính quyền và người dân. Năng lực nhà thầu đảm bảo, có kinh nghiệm và đầy đủ máy móc thiết bị, giúp công tác thi công diễn ra thuận lợi.