Thiếu tướng Ngô Hoài Thu: Nữ CAND có "sức mạnh mềm" khi đấu tranh tội phạm

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban phụ nữ Bộ Công an, đã có những chia sẻ với báo Dân trí về vai trò của lực lượng "phái yếu" trong Công an nhân dân (CAND).

Bộ Công an hiện có 13 lãnh đạo nữ mang quân hàm cấp tướng

Thưa Thiếu tướng, bà có thể chia sẻ khái quát những nét đặc biệt, dấu ấn của phụ nữ CAND trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân?

- Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phụ nữ CAND luôn là một phần không thể tách rời trong lịch sử vẻ vang của lực lượng.

Ngay từ những ngày đầu kháng chiến, khi đất nước còn trong bom đạn, hàng nghìn nữ công an đã dũng cảm, kiên trung, làm công tác trinh sát, giao liên, bảo vệ căn cứ cách mạng, trực tiếp chiến đấu và nhiều người đã anh dũng hy sinh. Các chị đã góp phần tô thắm truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Ảnh: CAND).

Bước vào thời kỳ đổi mới, phụ nữ CAND tiếp tục phát huy tinh thần “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, thể hiện vai trò rõ nét trong mọi lĩnh vực công tác - từ an ninh, điều tra, kỹ thuật nghiệp vụ, pháp chế, truyền thông, giáo dục đến y tế, nghiên cứu, hậu cần và công tác Đảng, xây dựng lực lượng.

Hiện nay, phụ nữ chiếm gần 15% tổng quân số của lực lượng, trong đó có hơn 17% là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, với 13 đồng chí mang quân hàm cấp tướng, hàng trăm nữ trưởng phòng, phó phòng và chỉ huy công an các đơn vị, địa phương.

Nhiều gương mặt tiêu biểu đã tạo dấu ấn sâu sắc, như Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Thiếu tướng Hoàng Thị Thuỷ… hay những nữ cán bộ an ninh, điều tra, kỹ thuật hình sự trực tiếp đấu tranh phá nhiều chuyên án lớn.

Tất cả đã góp phần khẳng định hình ảnh người phụ nữ CAND “Bản lĩnh - Nhân văn - Vì nhân dân phục vụ” - bản lĩnh trong chiến đấu, nhân văn trong ứng xử và tận tụy trong công việc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Sức mạnh mềm" của phụ nữ CAND

So với đồng nghiệp nam, nữ công an có những ưu điểm và khó khăn gì, thưa Thiếu tướng? Việc cân bằng giữa công việc và gia đình có phải là thử thách lớn, thưa bà?

- Phụ nữ công an có những ưu điểm rất đặc trưng: Tỉ mỉ, kiên nhẫn, nhạy cảm với con người và hoàn cảnh, nên xử lý công việc luôn thấu đáo, có chiều sâu và giàu tính nhân văn.

Trong công tác tuyên truyền, quản lý hồ sơ, nghiên cứu, điều tra tâm lý đối tượng hay công tác dân vận, phụ nữ luôn tạo được niềm tin, sự cảm thông, góp phần giải quyết công việc thấu tình đạt lý.

Tuy nhiên, chị em cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn nam giới. Do đặc thù ngành công an phải làm việc theo chế độ trực chiến, ca kíp, đi công tác dài ngày, nên việc cân bằng giữa công việc - gia đình là thách thức lớn. Nhiều đồng chí vừa làm nhiệm vụ, vừa chăm sóc con nhỏ, có người còn phải chăm cha mẹ già yếu, trong khi chồng cũng công tác xa.

Tôi cũng như hầu hết phụ nữ trong lực lượng có những tháng ngày bận rộn, đôi lúc, con nhỏ ốm không được ở bên, cha mẹ già ốm mệt lúc trái gió trở trời… chỉ có thể gửi lời động viên, dặn dò qua điện thoại…

Nhưng, điều quý nhất là tình cảm và sự chia sẻ của gia đình, đồng đội, để mình có thể toàn tâm toàn ý với công việc.

Những trải nghiệm đó giúp tôi càng trân trọng sự nỗ lực của hàng nghìn nữ chiến sĩ công an đang thầm lặng cống hiến mỗi ngày. Họ chính là minh chứng sống động cho bản lĩnh và nghị lực của người phụ nữ trong thời đại mới.

Vai trò của nữ CAND trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng rõ nét. Trong ảnh: Thượng úy Nguyễn Phương Thảo, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội Công an huyện Ứng Hòa (cũ), TP Hà Nội, là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021 (Ảnh: Toàn Vũ).

Với những "đặc trưng" riêng của phái nữ như Thiếu tướng vừa nêu, các nữ cán bộ công an sẽ thường được bố trí ở những lĩnh vực nào để họ phát huy được lợi thế trong công việc?

- Phụ nữ CAND hiện có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác, nhưng phát huy rõ nét ở những lĩnh vực đòi hỏi sự cẩn trọng, khéo léo, mềm dẻo và tính nhân văn cao như: An ninh chính trị nội bộ, quản lý hành chính, giáo dục, pháp chế, nghiên cứu khoa học, truyền thông, y tế, và đặc biệt là công tác tổ chức, công tác Đảng.

Nhiều đơn vị có tỷ lệ nữ đảm nhiệm các vị trí chủ chốt, như ở các bệnh viện, các trường CAND, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ, Cục Y tế, Văn phòng Bộ, Cục Công tác chính trị, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương,…

Chính sự tỉ mỉ, khả năng lắng nghe, đồng cảm và tinh tế trong xử lý tình huống giúp phụ nữ phát huy tốt vai trò trong những lĩnh vực này. Ở nơi đòi hỏi kỷ luật cao và áp lực lớn như ngành công an, phẩm chất kiên định mà mềm mại của phụ nữ là yếu tố cân bằng quan trọng, góp phần giữ vững sự đoàn kết, nhân ái và văn hóa trong lực lượng.

Vậy còn trong công tác đấu tranh với tội phạm nguy hiểm, như ma túy, tội phạm có tổ chức… bà có cho rằng những nữ CAND cũng có vai trò đặc biệt quan trọng?

- Tôi cho rằng, dù tỷ lệ không nhiều, nhưng vai trò của nữ CAND trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng rõ nét.

Trong các đơn vị trực tiếp chiến đấu như Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát hình sự hay các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh, thành phố, nhiều nữ cán bộ đã tham gia chuyên án lớn, đảm nhận khâu phân tích hồ sơ, thu thập chứng cứ, khai thác tâm lý đối tượng - những khâu rất cần sự bền bỉ, thông minh và bản lĩnh.

Có nữ cán bộ trực tiếp tham gia chuyên án xuyên biên giới, nhiều ngày đêm không rời trận địa, đối mặt với hiểm nguy, nhưng vẫn giữ tinh thần bình tĩnh, thuyết phục được đối tượng hợp tác.

Điều đáng quý là, dù kiên quyết trong đấu tranh, các nữ cán bộ vẫn thể hiện được sự nhân văn, biết lắng nghe, chia sẻ yếu tố giúp cảm hóa, hỗ trợ quá trình điều tra, cải tạo phạm nhân.

Đó chính là “sức mạnh mềm” - rất riêng của phụ nữ trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Phụ nữ CAND có đóng góp thiết thực trong chuyển đổi số

Được biết, phong trào thi đua “Phụ nữ CAND bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm - vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình” thời gian qua đã được triển khai mạnh mẽ trong toàn lực lượng. Bà có thể chia sẻ kết quả cụ thể của phong trào này?

- Đây là phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiều nhiệm kỳ trước đó, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Ban Phụ nữ CAND đã phát động nhiều công trình, mô hình, phần việc thiết thực, thu hút hàng vạn hội viên tham gia.

Nhiều mô hình có sức lan tỏa sâu rộng như: “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” đỡ đầu, chăm sóc gần 2.000 trẻ mồ côi; “Phụ nữ CAND sống xanh”; “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”; “Tổ phụ nữ 3 đảm đang trong đơn vị”; “Ngày thứ bảy phục vụ nhân dân” hay mô hình Tuyên truyền về an ninh mạng, về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; phòng chống ma tuý; phòng chống mua bán người, chấp hành pháp luật đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông… tại các khu dân cư, chung cư và trường học.

Ở cấp cơ sở, các cấp hội phụ nữ đã xây dựng hơn 1.000 công trình “Phòng đọc tri thức số”, “Tủ sách pháp luật”, “Góc an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại địa bàn dân cư.

Phong trào đã trở thành môi trường để phụ nữ CAND rèn luyện, khẳng định mình, vừa phát huy trí tuệ, vừa lan tỏa hình ảnh đẹp của người nữ chiến sĩ “vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng CAND nhân văn, thân thiện, gần dân.

Phụ nữ CAND đã có đóng góp thiết thực và nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 57 (Ảnh: Hội phụ nữ CAND).

Vậy còn trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập, vai trò của phụ nữ CAND được thể hiện ra sao, thưa Thiếu tướng?

- Thời kỳ mới, đặc biệt là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 10/02/2024 về “Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ số, chuyển đổi số quốc gia”, đã tạo bước ngoặt quan trọng trong công tác hiện đại hóa quản lý nhà nước và hoạt động của lực lượng vũ trang.

Với lực lượng CAND, đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là cơ hội để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, trong đó có lực lượng nữ công an.

Bộ Công an là một trong những bộ, ngành đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 57, với các chương trình lớn như: Đề án 06 của Chính phủ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án căn cước công dân gắn chip, Trung tâm dữ liệu quốc gia và chuyển đổi số trong quản lý, chỉ huy, điều hành.

Trong toàn bộ tiến trình đó, phụ nữ CAND đã có đóng góp thiết thực và nổi bật.

Hàng nghìn nữ cán bộ đang trực tiếp tham gia ở các lĩnh vực cốt lõi của chuyển đổi số ngành công an như xây dựng dữ liệu, quản trị hệ thống, an ninh mạng, phân tích dữ liệu lớn, tuyên truyền số, cũng như phục vụ công dân tại các điểm cấp căn cước.

Ở nhiều đơn vị như Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Cục Truyền thông CAND, hay các Trung tâm dữ liệu công an tỉnh/thành phố, tỷ lệ cán bộ nữ đảm nhận vị trí kỹ thuật, chuyên viên công nghệ tăng rõ rệt, phản ánh sự chủ động, nhanh nhạy và khả năng thích ứng rất tốt của chị em.

Thực hiện Nghị quyết 57, Ban Phụ nữ CAND đã xác định “chuyển đổi số trong hoạt động Hội” là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ, với các mô hình cụ thể như hệ thống quản lý hội viên điện tử, phần mềm điều hành trực tuyến; số hóa tài liệu lịch sử phong trào phụ nữ CAND...

Song song, Ban Phụ nữ cũng phối hợp với các đơn vị chuyên môn mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng số, an toàn thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ nữ; khuyến khích nữ sĩ quan, học viên tham gia các nhóm nghiên cứu khoa học, đề tài chuyển đổi số, từ đó hình thành đội ngũ “nữ chuyên gia số” trong lực lượng.

Có thể nói, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, tư duy sáng tạo của phụ nữ CAND, từ chỗ chỉ là người thực hiện, nay trở thành chủ thể tích cực của tiến trình chuyển đổi số.

Phụ nữ CAND hôm nay không chỉ đảm nhận tốt công tác truyền thống, mà còn góp phần tạo ra hình ảnh mới, là nữ chiến sĩ công an thời đại số - trí tuệ, bản lĩnh, chủ động hội nhập và làm chủ công nghệ.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc thực hiện mục tiêu kép mà Bộ Công an xác định: “Chuyển đổi số phải gắn với chuyển đổi nhận thức, chuyển đổi phương thức làm việc và phát huy tối đa nguồn lực con người”. Trong đó, phụ nữ chính là một đóng góp quan trọng.

Xin cảm ơn bà!

Theo Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, 80 năm qua, phụ nữ CAND đã viết nên những trang sử đẹp bằng trí tuệ, bản lĩnh và trái tim nhân hậu. Dù ở thời chiến hay thời bình, họ vẫn là những người âm thầm giữ lửa, góp phần làm rạng danh hình ảnh người chiến sĩ CAND Việt Nam anh hùng, nhân văn và hiện đại. Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an khẳng định, khi bước vào kỷ nguyên mới, phụ nữ CAND không đi sau, không đứng bên cạnh, mà đi cùng, đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng trong những trận tuyến mới. "Bằng bản lĩnh, trí tuệ và trái tim nhân văn, chúng tôi sẽ góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì Nhân dân phục vụ, vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường, hạnh phúc", Thiếu tướng Ngô Hoài Thu chia sẻ.

