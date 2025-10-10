Bộ Công an điều xe đặc chủng hỗ trợ dân vùng ngập lụt ngoại thành Hà Nội

Chiều 10/10, nhiều công nhân đã được huy động để sửa chữa, gia cố lại phần nền đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua xã Trung Giã (Sóc Sơn cũ) bị xói lở do mưa lũ.

Đại diện Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái - đơn vị quản lý tuyến đường sắt này cho biết, chiều 9/10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh đã cuốn toàn bộ lớp nền và đá ballast đoạn qua xã Trung Giã.

Theo đại diện công ty này, khu vực sạt lở dài khoảng 30m, phần đất phía dưới bị xói sâu gần 2m tạo hố rỗng ngay bên dưới đường ray, toàn bộ tàu hàng phải tạm dừng lưu thông.

Người dân đi qua khu vực đường sắt bị xói lở (Ảnh: CTV).

Sự cố sạt lở nền đường sắt Hà Thái đã khiến nước tràn vào khu dân cư, nhiều khu vực xung quanh thôn Đo bị ngập sâu.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự cố chỉ ảnh hưởng về hạ tầng vì tuyến Hà Nội - Thái Nguyên hiện không còn chạy tàu khách mà chỉ phục vụ chở hàng với tần suất khoảng 3-4 chuyến mỗi tháng.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên dài 55km, được xây dựng năm 1959. Tuyến này khởi hành từ ga Đông Anh (Hà Nội) đến ga Quán Triều (Thái Nguyên).

Sau khi dừng chạy tàu khách từ tháng 3/2020, tuyến chủ yếu phục vụ vận chuyển hàng hóa công nghiệp và vật liệu xây dựng.

Hàng trăm chiến sĩ công an và nhiều xe đặc chủng của công an đã được huy động hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, ngập lụt (Ảnh: CTV).

Để ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội cùng lực lượng công an xã đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tới khu vực bị ảnh hưởng, túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân địa phương.

Bộ Công an cũng tăng cường thêm nhiều thiết bị chuyên dụng như drone (máy bay không người lái) để tiếp tế nhu yếu phẩm và kiểm tra các khu vực có người dân bị cô lập; 3 xe đặc chủng lội nước để hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập sâu, vận chuyển nhu yếu phẩm...

Sở Xây dựng Hà Nội chiều nay phát thông báo phân luồng giao thông các vị trí ngập úng, không đảm bảo giao thông an toàn cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 3, địa phận thành phố.

Với phương án phân luồng từ xa, các phương tiện đi theo hướng: Hà Nội, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, nút giao Bắc Phú, cầu Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Thái Nguyên (xe tải, xe gầm cao, hạn chế xe con).

Các phương tiện cũng có thể di chuyển theo hướng: Hà Nội, nút giao quốc lộ 18, Bắc Ninh, cầu vượt Chờ, cầu Đông Xuyên, Hiệp Hòa.

Xe đặc chủng được huy động để giúp người dân đi qua những đoạn đường ngập sâu (Ảnh: CTV).

Sở Xây dựng cũng đưa ra phương án phân luồng giao thông tại chỗ. Với phương án phân luồng đi Thái Nguyên: Các phương tiện từ quốc lộ 3 tại km24+670 (ngã tư Sóc Sơn) rẽ phải đi Núi Đôi, rẽ trái đường Núi Đôi - Bắc Phú, đến nút giao Bắc Phú với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đi Thái Nguyên.

Từ quốc lộ 3 đến km19+750 (nút giao Mai Nội - quốc lộ 18), quốc lộ 18, đi đến nút giao cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đi vào cao tốc đi Thái Nguyên.

Phương án phân luồng đi Bắc Ninh: Từ quốc lộ 3 đến km3+630, rẽ phải vào Dục Tú, đi Vân Hà, Cổ Châu, đi Bắc Ninh. Từ quốc lộ 3 km24+670 (ngã tư Sóc Sơn) rẽ phải đi Núi Đôi, rẽ trái đường Núi Đôi - Bắc Phú, đến nút giao Bắc Phú, Cầu Xuân Cẩm, sang Bắc Ninh. Từ quốc lộ 3 đến km19+750 (nút giao Mai Nội - quốc lộ 18), quốc lộ 18, đi sang Yên Phong, Bắc Ninh.