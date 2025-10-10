Bộ Công an phát động chiến dịch bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Sáng 10/10, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp cùng các đơn vị liên quan, phát động chiến dịch "Không một mình" nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và "bắt cóc" trên không gian mạng.

Theo Cục A05, chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và phối hợp tổ chức của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, UBND TP Hà Nội.

Toàn cảnh lễ phát động (Ảnh: P.A.).

Thông qua chiến dịch, Liên minh Niềm tin số mong muốn mỗi người dân, mỗi gia đình, nhà trường, tổ chức, doanh nghiệp đều chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, hướng tới xây dựng một cộng đồng gắn kết để không ai một mình trên hành trình xây dựng môi trường số an toàn.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05 cho biết năm 2025 nổi lên xu hướng nguy hiểm “bắt cóc trực tuyến” nhằm vào học sinh, sinh viên - những người thiếu kỹ năng sống, dễ bị thao túng tâm lý.

Theo Thiếu tướng Minh, “bắt cóc trực tuyến” là thủ đoạn nguy hiểm mới, nơi tội phạm dùng công nghệ để thao túng tâm lý, ép nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, biến các em thành “tù nhân tinh thần” từ xa, nhằm tống tiền hoặc buôn người.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Ảnh: P.A.).

Thiệt hại tài chính từ những vụ việc này lên tới hàng tỷ đồng, chưa kể những tổn thương tâm lý kéo dài.

Trong bối cảnh đó, Liên minh Niềm tin số đã khởi xướng, dẫn dắt chiến dịch "Không một mình" với thông điệp cùng nhau an toàn trực tuyến, nhằm huy động sức mạnh cộng đồng chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.