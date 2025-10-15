Bộ Công an: Dữ liệu mống mắt, giọng nói là thông tin sinh trắc học nhạy cảm

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói; dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sinh trắc học mống mắt để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học giọng nói quy định rõ điều kiện về độ tuổi và tình trạng giọng nói của công dân.

Cụ thể, độ tuổi lấy mẫu lần đầu phải từ đủ 6 tuổi. Các lần lấy mẫu cập nhật dữ liệu vào độ tuổi 14-25 tuổi, 25-40 tuổi, 40-60 tuổi.

Công dân cam kết thời điểm thu nhận sinh trắc học giọng nói không có dấu hiệu bất thường về giọng nói, sức khỏe và tâm lý bình thường và ký xác nhận vào văn bản cam kết.

Lực lượng công an thu thập sinh trắc học cho công dân Việt Nam (Ảnh: Bộ Công an).

Thông tin sinh trắc học giọng nói được thu thập vào cơ sở dữ liệu căn cước phải đáp ứng điều kiện: Thông tin tạo lập phải bảo đảm giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu; bảo đảm xác định duy nhất công dân đó trong cơ sở dữ liệu căn cước…

Đối với dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học mống mắt, quy định kỹ thuật nêu rõ để đạt được hiệu suất nhận dạng mống mắt tốt nhất và khả năng tương tác, người lấy mẫu phải đảm bảo không có các bệnh về mắt ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình lấy mẫu mống mắt.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định một số lưu ý khác về tư thế, cách lấy mẫu nhận dạng mống mắt.

Đặc biệt, theo 2 dự thảo, dữ liệu mống mắt và giọng nói là thông tin sinh trắc học nhạy cảm, phải được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng.

Dự thảo nêu rõ, việc thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ nguyên tắc: Hợp pháp, đúng mục đích, bảo mật và kiểm soát được truy xuất.

Chỉ cơ quan được Bộ Công an cấp phép hoặc ủy quyền mới được thực hiện thu nhận dữ liệu mống mắt. Quá trình thu phải đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn, theo dự thảo quy chuẩn.

Dữ liệu mống mắt chỉ được chia sẻ trong các trường hợp trưng cầu giám định của cơ quan tố tụng; đồng bộ hệ thống dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về căn cước; hệ thống xác thực sinh trắc học quốc gia; các đơn vị nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học của Bộ Công an khi có yêu cầu thực tiễn…