Nữ kế toán xã lừa đảo gần 49 tỷ đồng ở Tây Ninh

Ngày 8/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Thụy Hồng Đoan (40 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, Tây Ninh) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Đoan từng là nhân viên kế toán ngân sách của UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An (cũ). Từ năm 2019, bị cáo nhiều lần vay mượn tiền của người quen với lý do thanh toán chuyển nhượng, đặt cọc, nộp thuế đất hoặc cho vay đáo hạn ngân hàng.

Đỗ Thụy Hồng Đoan tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Kiên Định).

Do thường trả nợ đúng hạn, Đoan tạo được lòng tin với nhiều người. Tuy nhiên, khi nợ nần chồng chất, lợi dụng sự quen biết và uy tín, bị cáo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để vay tiền rồi chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1/1/2021 đến 25/3/2022, Đoan đã chiếm đoạt gần 49 tỷ đồng của 17 người. Trong đó, bà Nguyễn Thị Bé bị chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng, bà Phan Hoài Tâm gần 11,5 tỷ đồng, ông Nguyễn Công Trứ 3,5 tỷ đồng, bà Trần Thị Như Luyến gần 7 tỷ đồng, cùng nhiều người khác với số tiền từ 100 triệu đến 950 triệu đồng.

Ngày 1/5/2022, UBND xã Hòa Khánh Tây (cũ) đã cho Đoan thôi việc.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, chiếm đoạt số tiền rất lớn, gây thiệt hại cho nhiều người, cần xử lý nghiêm để răn đe. HĐXX tuyên phạt Đỗ Thụy Hồng Đoan 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.