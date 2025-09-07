Lời khai của nghi phạm giết người tình, phi tang xác ở Tây Ninh

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ Nguyễn Thành Nhã (SN 1974, ngụ xã Khánh Hưng, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị T.T.Đ. (SN 1993), ngụ xã Hưng Điền, Tây Ninh.

Theo công an, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Sau khi gây án, Nhã đã gọi điện thoại cho công an để đầu thú.

Bọc quần áo của nạn nhân được công an phát hiện (Ảnh: N.H.).

Tại cơ quan điều tra, Nhã khai sống cùng chị Đ. như vợ chồng từ tháng 1. Trong thời gian chung sống, Nhã phát hiện chị Đ. có quan hệ tình cảm với người khác nên nhiều lần khuyên can, nhưng không được.

Tối 29/8, Nhã thấy chị Đ. đi cùng một người đàn ông lạ nên gọi về phòng trọ nói chuyện. Đến khuya, hai người xảy ra mâu thuẫn. Chị Đ. dùng dao chém Nhã, ông ta đỡ được rồi dùng tay đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân gục xuống đất.

Phát hiện nạn nhân đã tử vong, Nhã bỏ thi thể cùng quần áo của chị Đ. vào bao nylon, mang đến kênh ở xã Bình Hiệp (cách hiện trường khoảng 70km) rồi ném xuống nước phi tang. Sau đó, Nhã quay lại thu dọn hiện trường, trả phòng trọ rồi lẩn trốn.

Sáng 7/9, người dân đi làm đồng phát hiện thi thể một phụ nữ đang phân hủy dưới kênh nên báo công an. Công an xã Bình Hiệp phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh đến khám nghiệm hiện trường.

Biết công an đã phát hiện thi thể chị Đ., Nhã gọi điện xin ra đầu thú.