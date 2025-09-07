Người phụ nữ bị sát hại, phi tang xác cách hiện trường 70km ở Tây Ninh

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường khu vực phát hiện thi thể một phụ nữ tại xã Bình Hiệp.

Sáng cùng ngày, người dân đi làm đồng tại xã Bình Hiệp phát hiện thi thể một phụ nữ không còn nguyên vẹn, trong giai đoạn phân hủy.

Công an phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường (Ảnh: H.M.).

Công an xã Bình Hiệp phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh đến phong tỏa hiện trường. Công an xác định nạn nhân là nữ, khoảng 30 tuổi, bị sát hại nhiều ngày trước đó và không có giấy tờ tùy thân.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ một người đàn ông được xác định là nghi phạm gây án. Trước khi bị bắt, người này chủ động gọi điện cho công an để tự thú.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai sát hại người phụ nữ ở gần cầu An Hạ (xã Đức Hòa), sau đó phân xác thành nhiều phần, bỏ vào bao nylon rồi chở xe máy hơn 70 km, phi tang dưới kênh tại xã Bình Hiệp.

Nghi phạm khai sống chung với nạn nhân tại một phòng trọ gần cầu An Hạ, ấp 3A, xã Đức Hòa. Do mâu thuẫn, người này ra tay sát hại nạn nhân rồi phi tang thi thể.