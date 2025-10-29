Tài xế ô tô Mercedes "dính cồn" kịch khung vẫn lái xe chở bạn

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 28/10, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy.

Tại đây, cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với nhiều trường hợp lái xe máy, tài xế ô tô và với các nữ tài xế.

Trong quá trình xử lý vi phạm, cán bộ tổ công tác luôn sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi hình nhằm lấy căn cứ xử lý một cách khách quan, minh bạch.

Khoảng 21h, cán bộ tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn với một nam tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Mercedes BKS 30E-117.xx. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện nam tài xế này vi phạm nồng độ cồn.

Ngay lập tức, CSGT đã yêu cầu tài xế xuống ghế sau, tạm dừng việc điều khiển phương tiện. Cán bộ CSGT sau đó đã lên xe, điều khiển ô tô đi vào chốt để xử lý.

Tại đây, danh tính tài xế ô tô được làm rõ là anh N.T.G. (SN 1983, quê Hưng Yên). Đáng nói, anh G. vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung là 0,477mg/lít khí thở.

"Sáng nay tôi có sử dụng rượu bia, không ngờ tối nay vẫn còn. Tôi xin chấp nhận việc xử lý của lực lượng chức năng", nam tài xế nói và bị CSGT lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Khoảng 10 phút sau, cảnh sát phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Nam tài xế được xác định là anh N.V.T., trú tại Hà Nội.

Anh T. cho biết hôm nay bản thân vừa lấy bằng tốt nghiệp đại học và có dự tiệc liên hoan. Bản thân anh T. cũng đã sử dụng rượu bia.

Qua kiểm tra nồng độ cồn với nam tài xế cho thấy, anh T. vi phạm ở mức 0,042mg/lít khí thở. Cảnh sát in luôn phiếu thông tin vi phạm cho nam tài xế ký.

Lúc 22h, tổ công tác tiếp tục phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, phía sau chở theo một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, người này định quay xe bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát ngăn chặn.

Thiếu tá Đỗ Đức Dũng, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) và kế hoạch của Công an TP Hà Nội, thời gian qua đơn vị này liên tục ra quân xử lý nghiêm tình trạng các tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Theo Thiếu tá Dũng, nhiều lái xe chủ quan sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường. Việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt có thể dẫn tới các vụ tai nạn thảm khốc khi tài xế không làm chủ được tay lái.

"Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục việc tuần tra, xử lý nghiêm tình trạng các lái xe vi phạm nồng độ cồn. Quan điểm xử lý vi phạm là không có vùng cấm, ngoại lệ", Thiếu tá CSGT nhấn mạnh.