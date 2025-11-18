U22 Trung Quốc hòa Uzbekistan, U22 Hàn Quốc vô địch Panda Cup 2025

U22 Trung Quốc bước vào trận đấu với U22 Uzbekistan với quyết tâm giành chiến thắng. Nếu vượt qua đội bóng Trung Á, U22 Trung Quốc sẽ giành ngôi vô địch giải đấu giao hữu đang tổ chức trên sân nhà.

U22 Trung Quốc hòa không bàn thắng với U22 Uzbekistan (Ảnh: Sohu).

Đội chủ nhà U22 Trung Quốc cố gắng đẩy cao tốc độ tấn công ngay từ đầu. Phút 21, Kuai Jiwen tận dụng sai lầm của hàng thủ U22 Uzbekistan, anh lao lên phía trước, nhưng thủ môn Rustamov Umar của đội khách kịp thời lao ra phá bóng.

5 phút sau, U22 Uzbekistan có câu trả lời. Từ cánh phải, cầu thủ Uzbekistan chuyền bóng vào trung lộ, trung vệ Murtazaev trong pha lên tham gia tấn công, tung cú sút cực mạnh trong khu vực 16m50, nhưng bóng lại đi chệch khung thành.

Giữa lúc đang thi đấu hứng khởi, U22 Trung Quốc lại tự mắc sai lầm khiến cục diện trên sân thay đổi. Phút 73, Wang Shiqin của đội chủ nhà lại xô ngã Zhumaev bên phía U22 Uzbekistan khá thô bạo. Trọng tài rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của Wang Shiqin, khiến U22 Trung Quốc chỉ còn chơi với 10 người.

Kể từ thời điểm này, sức tấn công của đội chủ nhà yếu dần, họ không còn đủ sức chọc thủng lưới đối phương. Hòa 0-0 với U22 Uzbekistan, U22 Trung Quốc chỉ có 4 điểm sau 3 trận, đứng thứ nhì Panda Cup 2025.

Đội vô địch giải đấu này là U22 Hàn Quốc, với 6 điểm sau 3 trận. Đứng thứ 3 là U22 Uzbekistan, với 4 điểm, bằng điểm với U22 Trung Quốc, nhưng Uzbeskitan xếp dưới vì kém chỉ số phụ. U22 Việt Nam đứng cuối bảng với 3 điểm sau 3 trận.