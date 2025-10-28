Nữ tài xế "dính cồn" kịch khung, hất văng máy đo cồn của CSGT xuống đất

Sáng 28/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt chị D.T.H.X. (SN 1996, trú tại xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên) do có hành vi vi phạm nồng độ cồn rồi điều khiển xe máy. Đáng nói, chị X. còn không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của CSGT.

Với vi phạm trên, chị X. sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng. Lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ việc chị X. không chấp hành yêu cầu kiểm tra của cảnh sát, để xử lý nghiêm theo quy định.

Chị X. tại chốt CSGT (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, vào ngày 27/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip một người phụ nữ không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT. Tuy nhiên, clip phản ánh không rõ “đầu đuôi” sự việc, Cục CSGT đã có thông tin cụ thể.

Theo đó, khoảng 20h47 ngày 26/10 tại km45+800 đường tỉnh lộ 261, tỉnh Thái Nguyên, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an phường Phổ Yên, đã dừng, kiểm tra xe máy BKS 20D1-236.xx do chị X. điều khiển.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với chị X. nhưng người phụ nữ này không chấp hành, lái xe máy đi vào nhà dân (Ảnh: Cục CSGT).

Tuy nhiên thời điểm đó, chị X. đã không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của CSGT, người phụ nữ này còn điều khiển xe đi vào nhà dân ven đường. Tại đây, chị X. đã viện nhiều lý do để không hợp tác, không cho CSGT kiểm tra nồng độ cồn, hất máy đo nồng độ cồn của CSGT xuống đất…

Cục CSGT cho biết, lực lượng chức năng sau đó đã kiên quyết yêu cầu chị X. đến vị trí kiểm soát nồng độ cồn để kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện chị X. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,738mg/lít khí thở (gấp gần 2 lần mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất là 0,4mg/lít khí thở).

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản với chị X. theo quy định. Đồng thời Công an phường Phổ Yên tiếp tục làm rõ việc chị X. không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng, để xử lý nghiêm theo quy định.