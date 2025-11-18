Tàu chở 2.000 lít dầu mắc cạn trên bãi biển

Tối 18/11, ông Trần Ngọc Sang, Chủ tịch UBND phường Đức Phổ, cho biết một tàu chở dầu đang mắc cạn trên bãi biển thuộc tổ dân phố Trung Lý.

“Con tàu này bị mắc cạn từ chiều 16/11. Mấy ngày qua thời tiết xấu, biển động mạnh nên chủ tàu vẫn chưa thể triển khai phương án cứu hộ”, ông Sang thông tin.

Tàu chở 2.000 lít dầu mắc cạn tại vùng biển phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Đức Phổ).

Tàu mắc cạn có số hiệu HY 0459 với 5 thuyền viên. Tàu chở 2.000 lít dầu từ thành phố Hải Phòng đến TPHCM. Khi đến vùng biển Quảng Ngãi, bánh lái gặp sự cố nên tàu bị sóng đánh trôi dạt rồi mắc cạn.

Tàu mắc cạn nhưng khoang chứa dầu không bị ảnh hưởng nên chưa xuất hiện nguy cơ gây tràn dầu. Các thuyền viên được yêu cầu rời tàu để đảm bảo an toàn.

Hiện bánh lái của tàu HY 0459 đã được khắc phục xong. Khi thời tiết thuận lợi, lực lượng cứu hộ sẽ kéo tàu chở dầu ra biển để tiếp tục hành trình.