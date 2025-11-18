Chính phủ mới ban hành Nghị định số 297/2025/NĐ-CP (viết tắt Nghị định 297/2025) quy định thực hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục hành chính đăng ký thành lập hộ kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Nghị định 297/2025 quy định hồ sơ thực hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục hành chính gồm: Tờ khai điện tử, trường hợp ủy quyền phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật; Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an hoặc văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành; phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự.

Nghị định quy định người nộp hồ sơ là người đại diện hợp pháp sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức, hộ kinh doanh hoặc cá nhân để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn).

Sau đó, người dân lựa chọn mục “Thủ tục hành chính liên thông điện tử về cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke” để kê khai, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán phí theo quy định.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông điện tử về cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke không quá 16 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ và thanh toán phí theo quy định.

Sau khi nhận được kết quả điện tử giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự chuyển đến từ phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke sẽ thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Liên thông điện tử thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke (Ảnh minh họa: K.O.).

Cụ thể, trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke sẽ thẩm định hồ sơ, thành lập đoàn thẩm định thực tế tại địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, đoàn thẩm định tổ chức thẩm định và ban hành kết quả thẩm định.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi thông báo qua Cổng dịch vụ công quốc gia và tin nhắn SMS để thông báo cho người nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp không cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tin nhắn SMS.