Ô tô con bốc cháy ngùn ngụt giữa trời mưa ở Hà Nội

Tối 18/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, khoảng 18h30 cùng ngày, tại đường Nguyễn Văn Luyện (phường Dương Nội) xảy ra vụ cháy ô tô con.

Chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt giữa trời mưa (Ảnh: Kiên Nguyễn).

Vào thời gian trên, ô tô nhãn hiệu Kia Morning do một tài xế điều khiển đi trên đường Nguyễn Văn Luyện, khi tới đoạn gần Công viên Thiên Văn Học phần đầu ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt, trơ khung xe giữa trời mưa lớn.

Sau khi nhận được tin báo, Đội 7 cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng giao thông, làm rõ vụ việc.

Qua xác định ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê.