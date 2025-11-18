Tài xế ô tô buýt bị phạt vì lái xe đi vào đường cấm trên cầu Chương Dương

Chiều 18/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 5 vừa lập biên bản xử phạt với tài xế xe buýt N.H.T. (SN 1984, trú tại xã Tam Hưng, TP Hà Nội), do có hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Hình ảnh chiếc xe buýt vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Với vi phạm trên, anh T. bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, chiều 16/11, người tham gia giao thông trên cầu Chương Dương bức xúc khi phát hiện xe buýt tuyến số 22A đi vào làn đường có biển báo cấm, theo hướng từ Bồ Đề vào trung tâm thành phố. Người dân đã ghi hình và gửi phản ánh tới đường dây nóng của Trưởng phòng CSGT Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin, Đội 5 đã làm rõ vụ việc.

Cảnh sát cho biết, cầu Chương Dương được khai thác từ năm 1985 với thiết kế 4 làn xe. Cụ thể gồm hai làn ô tô chạy hai chiều và hai làn bên cạnh dành riêng cho xe máy.

Từ năm 2003, Hà Nội tiếp nhận quản lý cầu Chương Dương và tổ chức cho ô tô được phép đi vào làn xe máy nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc trên tuyến. Hiện nay, tại mỗi đầu cầu đều bố trí biển báo cấm xe đạp, người đi bộ; làn dành cho xe máy được gắn biển cấm xe tải và xe khách lưu thông vào.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông khi qua cầu Chương Dương cần chấp hành nghiêm hệ thống biển báo hiệu đường bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.