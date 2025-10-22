Tài xế ô tô say xỉn, CSGT phải dìu để thổi nồng độ cồn

Ngày 22/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập biên bản xử phạt tài xế Đ.V.Đ. (SN 1989, trú tại xã Phú Lương thuộc tỉnh này) do có hành vi điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung.

CSGT phải dìu anh Đ. để kiểm tra nồng độ cồn, do tài xế uống quá nhiều (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm kể trên, anh Đ. sẽ bị xử phạt từ 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 21/10 tại km55+150 quốc lộ 2C thuộc xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện tài xế Đ.V.Đ. điều khiển ô tô biển số 22A-292.xx có biểu hiện say xỉn.

Qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế, anh Đ. vi phạm ở mức 1,270mg/lít khí thở, vượt gấp hơn 3,1 lần mức cao nhất (0,4mg/lít khí thở) theo quy định. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện của anh Đ.

Đáng nói, trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, anh Đ. đứng không vững, CSGT phải dìu tài xế này do nam tài xế uống quá nhiều.