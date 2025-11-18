Phản ứng của CĐV châu Á khi U22 Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc

"U22 Việt Nam vẫn là một trong những đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Dù họ thua Hàn Quốc nhưng tỷ số 0-1 là không tệ", tài khoản Waar Axe đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến tuyển U22 Việt Nam nhận thất bại sít sao trước U22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối giải giao hữu Panda Cup 2025 diễn ra tại Thành Đô (Trung Quốc) ngày 18/11.

Dù chơi đầy nỗ lực và có thế trận tốt trước U22 Hàn Quốc, nhưng đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn phải thúc thủ trước đội bóng xứ sở Kim chi khi để Kim Myung Jun ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp 1.

Đáng chú ý, trận thua này khiến U22 Việt Nam chứng kiến U22 Hàn Quốc giành chức vô địch giải đấu, khi trận đấu sau đó giữa U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan có kết quả hoà không bàn thắng. U22 Việt Nam kết thúc giải đấu với vị trí cuối bảng.

U22 Việt Nam khép lại Panda Cup 2025 với vị trí cuối bảng (Ảnh: VFF).

Mặc dù không thể giành ngôi vương như mục tiêu đã đặt ra, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh cũng đã nhận được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá tại giải đấu này nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV châu Á cũng đã bày tỏ sự nuối tiếc cho tuyển U22 Việt Nam và tin rằng các cầu thủ trẻ sẽ còn phát triển tốt hơn trong tương lai.

"Đội tuyển U22 Hàn Quốc mang đến đội hình tốt nhất để chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2026 sắp tới, nên thật khó cho U22 Việt Nam giành được kết quả tốt như từng làm được hồi tháng 3. Dù sao thì thua một bàn cũng không quá tệ với U22 Việt Nam", tài khoản Alex Smith đến từ Singapore bình luận.

"Thật tuyệt vời. Mặc dù U22 Hàn Quốc không tung ra đội hình mạnh nhất trong trận đấu này, nhưng họ vẫn có được chiến thắng. HLV đã đạt được mục tiêu và thật may mắn khi giành được ngôi vương", tài khoản Kim Ji Young đến từ Hàn Quốc nói về chiến thắng của đội nhà.

"Không thể tin được là U22 Việt Nam chỉ để thua một bàn trước Hàn Quốc. Nếu là đội U22 Malaysia thì có thể họ đã thủng lưới nhiều hơn", tài khoản Movic Ibra đến từ Malaysia bày tỏ.

"Tiếc cho Việt Nam. Họ thắng Trung Quốc 1-0 và cũng chỉ để thua trước Uzbekistan và Hàn Quốc cùng tỷ số 0-1", tài khoản Heng Vichet đến từ Thái Lan nhấn mạnh.

"U22 Việt Nam thua vì một bàn thắng khó tin của U22 Hàn Quốc. Cú dứt điểm một chạm của Kim Myung Jun không chỉ giúp Hàn Quốc đánh bại U22 Việt Nam mà còn giành luôn chức vô địch", tài khoản The Lion King đến từ Trung Quốc chốt lại.