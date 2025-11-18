Chính phủ vừa ban hành Nghị định 301/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (gọi tắt Nghị định 301/2025).

Nghị định số 301/2025 bổ sung thêm một số biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng trong lĩnh vực thủy sản so với Nghị định số 38/2024.

Cụ thể, ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả theo Nghị định số 38/2024, tàu cá vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau: Buộc trang bị đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc trên tàu cá; buộc khắc phục lỗi kỹ thuật của thiết bị giám sát hành trình tàu cá;

Buộc khắc phục sự cố tín hiệu thiết bị giám sát hành trình tàu cá; buộc gửi đầy đủ dữ liệu giám sát hành trình tàu cá đến Hệ thống giám sát tàu cá; buộc chủ tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Không ghi nhật ký khai thác thủy sản tàu cá bị phạt tới 700 triệu đồng (Ảnh: Công Bính).

Đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản, Nghị định 301/2025 quy định cụ thể hơn mức phạt đối với từng hành vi vi phạm.

Trong đó, Nghị định số 301/2025 quy định thêm mức phạt từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng đối với hành vi không ghi nhật ký khai thác thủy sản hoặc ghi không chính xác so với yêu cầu của tổ chức nghề cá khu vực hoặc báo cáo sai quy định của tổ chức nghề cá khu vực khi hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực.

Nghị định số 301/2025 cũng tăng mức phạt đối với các vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản.

Theo quy định mới, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng) đối với thuyền trưởng có hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m khai thác thủy sản tại vùng ven bờ của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, trừ trường hợp có thỏa thuận của UBND hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cũng theo nghị định mới phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng) đối với thuyền trưởng có hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m khai thác thủy sản tại vùng lộng hoặc vùng khơi.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng) đối với thuyền trưởng có hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng khơi.

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng) đối với chủ tàu cá và thuyền trưởng có hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng lộng.

Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng (quy định cũ phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng) đối với chủ tàu cá và thuyền trưởng có hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng lộng.

Nghị định trên cũng phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi tàu cá hoạt động trên biển mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc gửi trái phép thiết bị giám sát hành trình của tàu cá.

Đồng thời, phạt tiền chủ tàu cá và thuyền trưởng từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi không duy trì việc truyền thông tin từ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá về hệ thống giám sát tàu cá theo quy định khi hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m; vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m,...

Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với hành vi không đưa tàu về cảng trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng để sửa chữa đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên.

Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá bị phạt từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng nếu không thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc khắc phục sự cố tín hiệu thiết bị giám sát tàu cá do đơn vị mình cung cấp,...