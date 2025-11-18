Đường liên xã ở Lâm Đồng rạn nứt, sụt lún trong đêm

Đêm 18/11, lực lượng chức năng xã Tân Hà Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) phong tỏa hiện trường vụ sạt lở, cấm phương tiện lưu thông trên đường Đan Phượng - Tân Thành để đảm bảo an toàn.

Theo thông tin ban đầu, mưa lớn kéo dài làm mặt đường liên xã Đan Phượng - Tân Thành xuất hiện 2 điểm sạt lở, rạn nứt với chiều dài 40m và 130m, một số vị trí sụt lún 1-1,5m. Khu vực sạt lở nằm ở đoạn đường dốc, quanh co gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đường Đan Phượng - Tân Thành sạt lở (Ảnh: Văn Minh).

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận đoạn từ Km8+33,6m đến Km8+83,6m có vết sạt lở dài khoảng 50m, rọ đá taluy dương bị dịch chuyển làm hư hỏng hệ thống thoát nước, gây mất an toàn giao thông.

Ngay khi phát hiện tình trạng trên, UBND xã Tân Hà Lâm Hà cử lực lượng kiểm tra thực tế, phối hợp cùng các cơ quan chức năng căng dây, đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đến 20h cùng ngày, chính quyền địa phương ra thông báo đóng đường, cấm xe cộ lưu thông qua đoạn đường sạt lở.