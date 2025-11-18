"Lưới lửa" trên không bị cản trở, Ukraine cấp tập tìm cách khắc phục

Ukraine đang tăng cường dùng robot mặt đất trong các hoạt động chiến đấu (Ảnh: AFP).

Lữ đoàn Súng trường Độc lập số 93 cho biết họ đã sử dụng các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) tại làng Rusin Yar, nằm gần thành phố Pokrovsk.

Điện Kremlin đã tìm cách bao vây thành phố khi sương mù dày đặc bao phủ khu vực trong nhiều ngày, hạn chế tầm nhìn của các UAV trinh sát và tấn công mà Ukraine coi là "lưới lửa" trên không để phòng thủ.

"Lợi dụng điều kiện thời tiết, cụ thể là sương mù dày đặc, đối phương đã chuyển hướng về phía các vị trí của Ukraine, hy vọng rằng UAV của chúng tôi sẽ bị chọc mù", lữ đoàn viết trên mạng xã hội.

"Nga đã không tính đến một điều: các hệ thống trinh sát robot mặt đất tiên tiến, vốn được đặt ở phía sau trong các hoạt động tấn công của đối thủ", lữ đoàn nói thêm.

Lữ đoàn 93 cho biết các UGV đã phát hiện các đội hình Nga trong khu vực, cho phép họ triển khai các biện pháp ngăn chặn và đối phó.

Tầm nhìn kém do sương mù dày đặc từ lâu đã là mối lo ngại lớn đối với những người điều khiển UAV trong chiến đấu, và quân đội Ukraine thường xuyên nói rằng họ vẫn chưa tìm ra giải pháp đáng tin cậy để vượt qua thách thức này.

Những người điều khiển và nhà sản xuất UAV thường ủng hộ việc duy trì hỏa lực pháo binh để ngăn chặn bước tiến của Nga, bất kể điều kiện thời tiết, vì rủi ro của máy bay không người lái khi xảy ra những tình huống bất lợi.

Trong những ngày gần đây, Nga đã tận dụng lớp sương mù dày đặc để tiến sâu hơn vào Pokrovsk, với các đơn vị Ukraine ghi nhận ngày càng đông binh sĩ Nga tiến vào trong thành phố pháo đài.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Nga đang chiếm ưu thế về nhân lực gấp nhiều lần so với Ukraine. Ông đồng thời cảnh báo Moscow đã tăng cường đáng kể cường độ tập kích tại thành phố trọng điểm này, nơi đóng vai trò là trung tâm giao thông của khu vực.

"Tình hình ở đó rất khó khăn, đặc biệt là do điều kiện thời tiết tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tiến công", ông viết trên Telegram.

Trước đó, Nga thường xâm nhập theo nhóm nhỏ từ 2-3 binh sĩ, lách qua các lỗ hổng trong phòng tuyến của Ukraine để Moscow có thể tăng cường hiện diện trong khu vực.

Nhưng lớp sương mù đã cho phép quân đội Nga tiến về Pokrovsk bằng các cuộc tấn công cơ giới hóa. Một đoạn video lan truyền gần đây cho thấy, thiết giáp và xe tải Nga đã dồn lực lượng vào bên trong thành phố. Ukraine gặp thách thức trong việc phát hiện những mục tiêu này, dẫn tới việc ngăn chặn trở nên kém hiệu quả hơn.