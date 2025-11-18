Phạt tài xế ô tô tải làm rơi bùn xuống phố Hà Nội khiến nhiều lái xe bị ngã

Chiều 18/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản xử phạt với anh N.H.N. (SN 1988, trú tại Hà Nội) do có hành vi điều khiển xe chở đất, bùn để rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông.

Với vi phạm trên, anh N. sẽ bị phạt 3 triệu đồng.

Bùn nhão bị rơi ra khắp mặt phố Tôn Đức Thắng (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trước đó đêm 16/11, người tham gia giao thông lưu thông qua nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học phát hiện nhiều bùn đất rơi vãi trên mặt đường, sự việc khiến một số người đi xe máy bị ngã ra đường.

Tiếp nhận phản ánh, Đội 3 đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời truy tìm và xử lý phương tiện vi phạm.

Tại hiện trường, tổ công tác ghi nhận nhiều bùn nhão rơi vãi trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đội 3 đã tổ chức hướng dẫn, phân luồng phương tiện và phối hợp với đơn vị chức năng thu dọn bùn đất.

Tài xế xe tải và đại diện doanh nghiệp làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Ngọc Tiến).

Tại cơ quan công an, anh N. cho biết tối 16/11 đã điều khiển xe tải BKS 29C-907.xx chở bùn lưu thông qua khu vực trên. Do bùn nhão, khi vào cua bùn rơi xuống đường. Theo anh N., vì trời tối nên anh không phát hiện ra sự việc.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, đại diện doanh nghiệp vận tải cũng cho biết, ngay khi nhận được thông báo, đơn vị vận tải này đã chủ động cử lực lượng đến hiện trường để khắc phục sự cố.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, các đơn vị thi công, chủ phương tiện và tài xế khi vận chuyển bùn, đất, vật liệu phải che chắn chắc chắn, tránh để rơi vãi ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.