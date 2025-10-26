Tài xế ô tô bị phạt 19 triệu đồng vì "dính cồn" trên cao tốc

Ngày 26/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 3 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.T.P. (SN 2001, trú tại xã Bát Tràng, TP Hà Nội) do điều khiển ô tô trên cao tốc vi phạm nồng độ cồn.

Với vi phạm này, tài xế P. sẽ bị phạt 19 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX và bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Theo Cục CSGT, khoảng 20h50 ngày 25/10, Tổ công tác thuộc Đội 3 kiểm tra nồng độ cồn tại km212 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện lái xe P. điều khiển ô tô kinh doanh vận tải chở khách, biển kiểm soát 29E-054.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,278mg/lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Cũng theo Cục CSGT, từ 19h30 đến 23h ngày 25/10, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua đó cảnh sát đã kiểm soát 58.293 tài xế.

Theo Cục CSGT, trong số tài xế trên, nhà chức trách đã phát hiện và lập biên bản xử lý 2.319 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.