Mỹ để ngỏ khả năng tập kích "mục tiêu ma túy" trong lãnh thổ Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump hôm 17/11 cho biết ông sẵn sàng phát động các cuộc tập kích vào các mục tiêu ở Mexico nếu điều đó là cần thiết để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

"Liệu tôi có phát động các cuộc tập kích vào Mexico để ngăn chặn ma túy không? Tôi ổn với điều đó. Chúng ta phải làm bất cứ điều gì để ngăn chặn tệ nạn ma túy", ông Trump nói tại Nhà Trắng.

Khi được hỏi liệu Mỹ có đề nghị sự đồng ý từ Mexico để tiến hành các cuộc không kích hay không, ông Trump không trả lời nhưng cho biết đã trao đổi với phía Mexico. "Họ biết quan điểm của tôi", ông nói.

Mexico chưa bình luận về phát biểu của ông Trump.

Đầu tháng này, NBC News đưa tin rằng, Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho một chiến dịch mới nhằm chống các băng đảng ma túy bên trong Mexico, bao gồm cả việc triển khai binh sĩ và nhân viên tình báo đến nước này.

NBC News cho biết rằng mặc dù chiến dịch này chưa diễn ra và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, nhưng các giai đoạn huấn luyện ban đầu đã bắt đầu, cùng với các cuộc thảo luận về phạm vi của chiến dịch.

Nguồn tin nói rằng binh sĩ Mỹ sẽ hoạt động dưới quyền của cộng đồng tình báo Mỹ, và các sĩ quan thuộc CIA cũng sẽ tham gia.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum sau đó bác bỏ thông tin này.

“Điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi không có bất kỳ báo cáo nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra... Và hơn nữa, chúng tôi không đồng ý với điều đó”, bà Sheinbaum nói trong buổi họp báo buổi sáng thường kỳ khi được hỏi về bài báo của NBC.

Bà Sheinbaum đã nhiều lần bác bỏ khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự đơn phương tại Mexico, bao gồm cả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị gửi quân tới giúp chiến đấu chống các băng đảng ma túy.

“Tôi luôn nói: Cảm ơn ngài rất nhiều, Tổng thống Trump. Nhưng không, Mexico là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền”, bà Sheinbaum nhấn mạnh.

Mexico và Mỹ từ lâu đã hợp tác trong việc đối phó với các nhóm buôn bán ma túy, với việc Mỹ đôi khi cử nhân viên của CIA, quân đội và Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) tới hỗ trợ nỗ lực của Mexico trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.