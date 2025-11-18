Lái xe ngược chiều ở TPHCM, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Ngày 18/11, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TPHCM) cho biết, Đội CSGT số 1 vừa lập biên bản xử phạt đối với tài xế P.V.M. (SN 1957, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều.

Nam tài xế lái ô tô đi ngược chiều trên đường ở phường Bình Cơ (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một ô tô chạy ngược chiều trên ĐT747A, phường Bình Cơ, TPHCM.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra vào lúc 9h ngày 17/11. Tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trong clip là ông M..

Đội CSGT số 1 đã mời nam tài xế lên trụ sở làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính. Theo quy định, nam tài xế bị phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.