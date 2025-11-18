Singapore trở thành đội bóng thứ hai ở Đông Nam Á giành vé dự Asian Cup

Trận đấu giữa đội tuyển Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra tối nay (18/11), tại Hong Kong. Đây là trận cầu trong khuôn khổ lượt đấu thứ 5 vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Đội nào thắng trong cặp đấu này sẽ chính thức có vé dự giải vô địch châu Á sau đây hai năm.

Đội tuyển Singapore (áo xanh) vượt qua đội tuyển Hong Kong (Ảnh: FAS).

Chính vì thế, đôi bên thi đấu đầy cố gắng trong trận đấu này. Bóng mới lăn 15 phút, gần 48.000 khán giả Hong Kong, có mặt trên sân Kai Tak tại khu Cửu Long (Hong Kong), đã cực kỳ phấn khích sau bàn thắng mở tỷ số của đội chủ nhà.

Trong pha bóng này, Camargo tạt bóng từ cánh phải, để cho Matt Orr chen vào giữa các trung vệ cao lớn của Singapore, đánh đầu ghi bàn giúp Hong Kong dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng, các cầu thủ Hong Kong chủ động chơi phòng ngự rất chắc chắn, nhằm bảo toàn mành lưới nhà. Lối chơi này khiến cho Singapore gặp rất nhiều khó khăn.

Singapore chính thức vào VCK Asian Cup 2027 (Ảnh: FAS).

Mãi cho đến hiệp hai, tình hình mới thay đổi với đội bóng đảo quốc sư tử. Phút 64, Izwan Shawal phối hợp với đồng đội, trước khi anh dứt điểm đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn giúp Singapore gỡ hòa 1-1.

Chưa dừng lại tại đây, phút 68, cầu thủ vào sân thay người Ilhan Fandi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Singapore. Chiến thắng này chính thức giúp đội bóng đảo quốc sư tử giành vé vào VCK Asian Cup 2027.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1984, Singapore dự VCK giải vô địch châu Á. Nhưng lần đó, đội bóng đảo quốc sư tử dự giải với tư cách đội chủ nhà, không phải đá vòng loại.

Hiện tại, Singapore dẫn đầu bảng C với 11 điểm, hơn đội nhì bảng Hong Kong (Trung Quốc) 3 điểm.

Do kết quả đối đầu trực tiếp là chỉ số phụ được xét đến đầu tiên nếu có hai đội trở lên bằng điểm với nhau, nên Hong Kong đã không còn khả năng bắt kịp đội tuyển Singapore, khi bảng C vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn một lượt trận nữa là kết thúc.

Singapore cũng là đội thứ hai tại Đông Nam Á có vé dự VCK Asian Cup 2027, sau Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo có vé nhờ họ lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.