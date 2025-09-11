8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ 51 ở Đồng Nai

Khoảng 13h30 ngày 11/9, trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã An Phước, Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 8 phương tiện, gồm: 2 xe tải và 6 ô tô.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến các xe bị hư hỏng (Ảnh: Phước Tuần).

Tại hiện trường, một ô tô 7 chỗ tông văng dải phân cách cứng, lao qua làn đường ngược lại, phần đầu xe hư hỏng nặng. Các xe tải và ô tô khác nằm la liệt trên quốc lộ 51.

Vụ tai nạn khiến quốc lộ 51 hướng từ phường Long Thành lên trung tâm TP Biên Hòa cũ ùn tắc kéo dài. Sự cố cũng làm một số nạn nhân bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Trạm Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã đến khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.