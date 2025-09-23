Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh sửa chữa quốc lộ 51 trong tháng 10

Ngày 23/9, ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra hiện trạng quốc lộ 51 đang xuống cấp.

Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng được giao rà soát tình trạng hư hỏng, mất an toàn giao thông trên tuyến đường này, đồng thời khẩn trương có giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn và lưu thông cho các phương tiện.

Cơ quan chức năng dặm vá nhiều đoạn trên quốc lộ 51 (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sửa chữa định kỳ trên quốc lộ 51 theo chỉ đạo trước đó, để hoàn thành thủ tục và thi công các vị trí hư hỏng trong tháng 10.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính tham mưu, đề xuất cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án sửa chữa quốc lộ 51 theo kế hoạch.

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh tình trạng xuống cấp trên quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai, nhiều đoạn mặt đường bong tróc, xuất hiện “ổ gà”, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.