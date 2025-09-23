Đường kết nối sân bay Long Thành xuống cấp, dày đặc "ổ gà, ổ voi"

Quốc lộ 51, tuyến huyết mạch nối trung tâm TPHCM, Đồng Nai và sân bay Long Thành, đang đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Theo ghi nhận, mặt đường dày đặc "ổ gà, ổ voi", các vệt lún lồi lõm tạo thành "sống trâu", nhiều đoạn dải phân cách và nắp cống hư hỏng, vạch sơn mờ. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng từ khi miền Nam bước vào mùa mưa, kéo dài từ ngã tư Vũng Tàu (Đồng Nai) đến khu vực phường Phú Mỹ (TPHCM).

Tại xã An Phước (Đồng Nai), mặt đường hư hỏng nặng, lớp thảm nhựa bong tróc tạo thành những hố nước rộng.

Đoạn từ phường Long Hưng (Đồng Nai) đến xã Long Thành (Đồng Nai) dài hơn 30km ghi nhận mật độ "ổ gà, ổ voi" dày đặc. Nhiều ô tô con gầm thấp đã bị sập hố, cạ gầm hoặc bể lốp khi di chuyển qua đây.

Mặc dù một đoạn hơn 100m qua phường Long Hưng đã được sửa chữa, hàng trăm "ổ gà, ổ voi" vẫn còn tồn tại trên quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Các "ổ gà, ổ voi" này xuất hiện dọc tuyến từ nút giao cổng 11 (phường Hưng Long) đến nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đoạn đường đối diện khu du lịch Sơn Tiên đặc biệt hư hỏng nặng, mặt đường bong tróc, không còn vạch kẻ và lớp nhựa, nhiều chỗ lún sâu. Đây là điểm thường xuyên xuống cấp vào mùa mưa.

Mặc dù được sửa chữa, dặm vá liên tục, đoạn đường này vẫn tái diễn tình trạng "ổ gà" dày đặc sau mỗi trận mưa lớn.

Các điểm quay đầu, nút giao dân sinh trên quốc lộ 51 qua xã Long Thành cũng trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng và thường xuyên đọng nước.

Nhiều đoạn đường được đổ bê tông kết hợp thảm nhựa nhằm nâng cao chất lượng cũng bị bong tróc lớp mặt, trơ khung sắt, tạo thành những mố gờ nguy hiểm cho tài xế.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều đợt dặm vá và sửa chữa mặt đường.

Ngoài mặt đường, nhiều dải phân cách trên quốc lộ 51 qua xã Long Thành, Đồng Nai cũng bị hư hỏng, không còn nguyên vẹn.

Nắp cống trên quốc lộ 51 bị mất, người dân phải cắm cây cảnh báo. Nhiều vị trí khác, hệ thống thoát nước cũng không còn nguyên vẹn, bị xê dịch tạo thành các đoạn mấp mô trên đường.

Quốc lộ 51 dài 72km, đi qua Đồng Nai và TPHCM. Tuyến đường này được nâng cấp, mở rộng 8 làn xe và hoàn thành vào tháng 4/2013 với công suất thiết kế 12.000 lượt xe/ngày đêm. Tuy nhiên, hiện lưu lượng xe trên tuyến đã tăng lên khoảng 32.000 lượt, và có thể đạt 48.000 lượt/ngày đêm vào dịp cao điểm, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.

Sơ đồ hướng tuyến quốc lộ 51 (Đồ họa: Bảo Quyên).