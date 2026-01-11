Mới đây, chương trình Tales of Tales phát sóng trên đài SBS (Hàn Quốc) đã tái hiện cuộc đời và bi kịch của biểu tượng nhan sắc một thời xứ kim chi. Mang mặc cảm về ngoại hình, Han Hye Kyung đã thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật tại các cơ sở thẩm mỹ bất hợp pháp, để rồi đánh mất nhan sắc, sức khỏe và cả cuộc sống bình thường.

Han Hye Kyung sống nhiều năm với nỗi mặc cảm lớn vì ngoại hình bị huỷ hoại (Ảnh: Nate).

Tập phim mang tựa đề Cái tên đã mất: Han Hye Kyung kể lại hành trình từ một cô gái xinh đẹp rơi vào thảm kịch thẩm mỹ hỏng, cùng nỗ lực tìm lại cuộc sống trước khi bà qua đời vào năm 2018.

Thực tế, câu chuyện của Han Hye Kyung từng gây chấn động dư luận từ năm 2004, khi được SBS phát sóng trong chương trình Tales of Tales. Hình ảnh khuôn mặt sưng phồng, to gấp ba lần người bình thường vì biến chứng thẩm mỹ đã khiến khán giả bàng hoàng. Tập phim khi đó đạt tỷ lệ người xem lên tới 31%, trở thành một trong những nội dung gây ảnh hưởng nhất lịch sử chương trình.

Han Hye Kyung vốn sở hữu gương mặt đẹp, giọng hát tốt và từng ấp ủ giấc mơ ca sĩ. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà sang Nhật Bản hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Han Mi Ok và nhanh chóng được chú ý.

Han Hye Kyung từng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và ưa nhìn khi chưa dao kéo thẩm mỹ (Ảnh: Nate).

Bi kịch bắt đầu trong những năm tháng theo đuổi sự nghiệp tại Nhật Bản. Dù có nhan sắc và sự nghiệp đang trên đà phát triển, Han Hye Kyung vẫn luôn lo lắng về ngoại hình. Áp lực từ môi trường giải trí và những lời so sánh xung quanh khiến bà nung nấu ý định chỉnh sửa nhan sắc để trở nên nổi bật hơn.

Ca phẫu thuật đầu tiên nhằm kéo dài cằm, giúp gương mặt thon gọn hơn, đã mở ra chuỗi chỉnh sửa không hồi kết. Do chi phí phẫu thuật chính quy quá cao, Han Hye Kyung tìm đến các cơ sở thẩm mỹ “chui”. Cơn nghiện dao kéo nhanh chóng kiểm soát tâm trí bà.

Năm 1998, sau 10 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, Han Hye Kyung trở về Hàn Quốc. Cuộc đoàn tụ với gia đình trở thành cú sốc lớn khi không ai nhận ra biểu tượng nhan sắc năm nào. Anh rể của bà từng cay đắng nhớ lại: “Tôi không tin nổi đó là gương mặt của một con người. Nó là một mớ hỗn độn”.

Han Hye Kyung sống trong cô độc và mặc cảm những năm tháng cuối đời (Ảnh: Nate).

Gia đình dốc tiền giúp Han phẫu thuật tái tạo, nạo bỏ silicone để tìm lại diện mạo ban đầu, nhưng bà không còn tin tưởng bất kỳ ai. Đam mê dao kéo vẫn ám ảnh, thậm chí Han Hye Kyung tự học cách tiêm các chất lạ vào cơ thể. Thay vì silicone y tế, bà sử dụng dầu paraffin, silicone công nghiệp và cả dầu đậu nành.

Hậu quả, gương mặt bà sưng phồng, xơ cứng, liệt cơ mặt và phải chịu những cơn đau triền miên. Những năm cuối đời, Han sống cô độc trong căn phòng nhỏ, chỉ bầu bạn với chú chó và dựa vào trợ cấp xã hội.

Năm 2014, câu chuyện của bà gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Nhiều người đã chung tay quyên góp, giúp nữ ca sĩ có cơ hội điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán Han không chỉ nghiện thẩm mỹ mà còn mắc chứng tâm thần phân liệt, gây ảo giác và hành vi tự hủy hoại bản thân.

Trong ba năm, bà trải qua 17 ca phẫu thuật đau đớn, các bác sĩ loại bỏ khoảng 4kg chất lạ khỏi gương mặt. Dù tình trạng có cải thiện phần nào, Han Hye Kyung không thể lấy lại dung mạo khi xưa.

Trong những cuộc phỏng vấn hiếm hoi, bà thừa nhận đã nhiều lần tự trách bản thân khi nhìn lại quá khứ. Han cũng khuyên phụ nữ nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, bởi mỗi lần “động dao kéo” đều tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường.

Han Hye Kyung (giữa) tham gia một chương trình truyền hình vào năm 2014 (Ảnh: SBS).

Suốt nhiều năm, Han Hye Kyung bị xem là trường hợp thẩm mỹ thất bại của làng giải trí Hàn Quốc. Người thân, hàng xóm dần xa lánh. Trẻ con trong khu gọi bà là “cây quạt đứng” vì gương mặt sưng vù. Sự nghiệp nghệ thuật hoàn toàn đóng băng, thính giác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những năm cuối đời, khi sức khỏe phần nào ổn định, Han tham gia các hoạt động tình nguyện và thỉnh thoảng biểu diễn trên sân khấu. Dù ngoại hình không còn, bà vẫn nỗ lực cống hiến giọng hát. Năm 2018, Han Hye Kyung qua đời ở tuổi 57 trong cô độc.

Gần 8 năm sau ngày bà mất, gia đình mới đồng ý thực hiện một bộ phim tài liệu về cuộc đời nữ ca sĩ đoản mệnh. Nhìn lại hành trình ấy, nhiều khách mời trong chương trình của SBS không giấu được sự xót xa.

MC Park So Hyun chia sẻ: “Tôi hy vọng mọi người nhớ đến Han không phải là “cô gái mặt quạt”, mà là người từng mơ ước trở thành ca sĩ”. Một khách mời khác bình luận: “Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng những người nỗ lực tìm lại bản thân không phải là kẻ thất bại”.