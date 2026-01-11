Bắt quả tang người đổ trộm rác thải sinh hoạt ở Hưng Yên

Ngày 11/1, Công an xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hợp tác xã Môi trường Long Hưng phát hiện, bắt quả tang ông Trần Văn Huyến, 59 tuổi, trú tại thôn Mỹ Xá, xã Việt Yên, đang đổ trộm rác trên địa bàn.

Hiện trường nơi đối tượng đổ rác thải (Ảnh: Anh Luân).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định số rác bị đổ trộm chủ yếu là rác sinh hoạt và rác công nghiệp, gây ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan nông thôn.

Bước đầu, ông Huyến khai nhận được bà Đ.T.T., 59 tuổi, trú tại thôn Từ Hồ, xã Việt Yên, thuê vận chuyển và đổ rác với giá 20.000 đồng mỗi chuyến.

Công an xã Hoàn Long đã lập biên bản, đưa đối tượng cùng phương tiện vi phạm về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ ngày 1/1, xã Hoàn Long triển khai đồng loạt đề án phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, đồng thời đóng cửa điểm trung chuyển rác tại thôn Đồng Than. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng đổ trộm, đốt rác bừa bãi.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác tại nguồn, để rác đúng nơi quy định; các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.