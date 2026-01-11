NSND Trịnh Kim Chi tuổi 55 miệt mài với nghệ thuật, được chồng ủng hộ

Trên trang cá nhân, NSND Trịnh Kim Chi liên tục cập nhật các hoạt động đóng phim, làm giám khảo các cuộc thi, tham dự những sự kiện giải trí... Nhiều khán giả để lại bình luận, khen ngợi tinh thần hoạt động nghệ thuật miệt mài của nữ nghệ sĩ.

Tháng 6/2025, NSND Trịnh Kim Chi nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình. Nữ nghệ sĩ bày tỏ, đây không chỉ là thành quả của riêng mình, mà là sự góp sức thầm lặng của thầy cô, gia đình và bạn bè.

"Một chặng đường không ngắn, nhiều áp lực nhưng rồi bằng sự kiên trì, tình yêu tri thức, nghệ thuật và cả những động viên âm thầm từ gia đình, thầy cô, bạn bè, tôi đã đi đến đích”, chị chia sẻ.

NSND Trịnh Kim Chi và các nghệ sĩ tham gia chương trình hướng về miền Trung (Ảnh: Duy England).

NSND Trịnh Kim Chi cho biết, chồng và con luôn hết lòng ủng hộ chị trong việc học lẫn các hoạt động nghệ thuật. Chính điều đó đã giúp chị yên tâm cống hiến cho nghệ thuật và cộng đồng. Mới đây, chị còn nhận lời làm tổng đạo diễn cho chương trình “Thương lắm miền Trung”.

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ, dù bận rộn với lịch trình dày đặc bao gồm các hoạt động nghệ thuật, quản lý sân khấu kịch và công việc kinh doanh, chị vẫn cố gắng dành thời gian tham gia vì đây là chương trình đầy tính nhân văn, góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình có sự đồng hành của MC Quyền Linh và NSƯT Tuyết Thu với vai trò dẫn dắt, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ như: Ca sĩ Ngọc Ánh, Long Nhật, nghệ sĩ Lê Giang, diễn viên Lý Hương, Á hậu Băng Châu...

Sự tham gia nhiệt tình của các ca sĩ, diễn viên, người mẫu và khách mời đã làm nên một không gian nghệ thuật nhân văn, quyên góp được hơn 1,3 tỷ đồng, cùng hàng trăm sản phẩm thiết yếu giúp các hoàn cảnh khó khăn.

NSND Trịnh Kim Chi hạnh phúc khi được chồng con hết lòng ủng hộ (Ảnh: Duy England).

NSND Trịnh Kim Chi tiết lộ, ông xã rất ủng hộ chị tham gia các hoạt động vì cộng đồng, chỉ thỉnh thoảng "nhắc khéo" khi chị ít thời gian dành cho gia đình.

Năm 2000, NSND Trịnh Kim Chi kết hôn với doanh nhân Võ Trấn Phương (Việt kiều Mỹ). Nữ nghệ sĩ từng có gần 3 năm sống tại Mỹ, sau đó trở về Việt Nam để tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Sau khi kết hôn, vợ chồng chị có hai con gái. Hiện gia đình nữ nghệ sĩ sinh sống tại biệt thự rộng 200m2 ở TPHCM. Dù công việc bận rộn, chị vẫn giữ được cuộc hôn nhân viên mãn, khiến nhiều người ngưỡng mộ.