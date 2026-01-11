Bộ Xây dựng yêu cầu Lâm Đồng đẩy nhanh các cao tốc trọng điểm

Ngày 11/1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại địa phương này.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sau sáp nhập, địa phương có diện tích hơn 24.000km2, lớn nhất cả nước. Tỉnh Lâm Đồng có 4 loại hình giao thông gồm đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Trong đó, đường bộ có tổng chiều dài gần 22.500km; đường sắt 196km; đường thuỷ có 3 cảng biển: Phan Thiết, Phú Quý, Vĩnh Tân; đường hàng không có 2 sân bay Liên Khương và Phan Thiết.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Văn Minh).

Tỉnh Lâm Đồng đã và đang thúc đẩy tiến độ các dự án: Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; Bảo Lộc - Liên Khương; Gia Nghĩa - Chơn Thành…

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Xây dựng cập nhật quy hoạch đoạn đầu tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; điều chỉnh tiến trình đầu tư đoạn tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa trước năm 2030.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đề xuất Bộ Xây dựng hỗ trợ xây dựng mạng lưới đường sắt; hệ thống hàng không; sân bay quốc tế; xây dựng tuyến đường Đông - Tây, kết nối 3 khu vực Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Văn Minh).

Tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị Bộ Xây dựng ủng hộ tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ triển khai các bước, hỗ trợ nguồn vốn, giao UBND tỉnh Khánh Hòa sớm thực hiện dự án cao tốc Nha Trang - Khánh Hòa; xem xét, lập quy hoạch và đưa tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thống nhất với tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh quy hoạch, đưa vào giai đoạn đầu tư 2026-2030 đối với dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương, giao cơ quan chủ quản là tỉnh Khánh Hoà.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc như Bảo Lộc - Liên Khương; Tân Phú - Bảo Lộc; cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; đầu tư, nâng cấp các cảng biển hiện có.

Một góc của tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị Lâm Đồng chủ động tính toán, gửi Bộ Tài chính hỗ trợ nguồn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 đối với những khó khăn trong ngân sách thực hiện các dự án, công trình.

Đối với những khó khăn trong ngân sách thực hiện các dự án, công trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị Lâm Đồng chủ động tính toán, bổ sung nội dung, gửi Bộ Tài chính hỗ trợ nguồn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.