Những quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới

Bia vẫn là một trong những đồ uống có cồn phổ biến nhất thế giới (Ảnh: AFP).

Bia vẫn là một trong những đồ uống có cồn phổ biến nhất thế giới. Trong khi mức tiêu thụ bình quân đầu người thường thu hút sự chú ý, thì tổng lượng tiêu thụ lại kể một câu chuyện khác, được định hình bởi quy mô dân số, tăng trưởng kinh tế và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng.

Theo dữ liệu của Kirin Holding, năm 2024, Trung Quốc và Mỹ thống trị lượng bia tiêu thụ toàn cầu.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường bia lớn nhất thế giới, bỏ xa các nước khác, với 40,5 tỷ lít, chiếm gần 21% nhu cầu toàn cầu. Tuy nhiên, bất chấp quy mô khổng lồ, lượng tiêu thụ bia tại Trung Quốc giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ xếp thứ hai với 22,3 tỷ lít, chiếm 11,5% thị phần toàn cầu. Tương tự Trung Quốc, lượng bia tiêu thụ tại Mỹ cũng giảm nhẹ, tiếp nối xu hướng dài hạn hướng tới uống điều độ hơn và chuyển sang các loại đồ uống thay thế.

Một số thị trường mới nổi ghi nhận mức tăng đáng kể trong tiêu thụ bia. Ấn Độ là quốc gia tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm các nước lớn, với tổng lượng tiêu thụ tăng 14,6%, khi thu nhập tăng lên và bia ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

Mexico (10,8 tỷ lít) và Nga (9,5 tỷ lít) cũng nổi bật, với mức tăng lần lượt là 5,4% và 9%.

Trong khi đó, châu Âu vẫn là khu vực sản xuất và tiêu thụ bia quan trọng, nhưng xu hướng lại khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia.

Đức, thị trường bia lớn thứ sáu thế giới (7,2 tỷ lít), ghi nhận mức giảm 2,2%, trong khi Séc, nổi tiếng là quốc gia có mức tiêu thụ bia bình quân đầu người cao nhất, cũng ghi nhận mức giảm nhẹ.