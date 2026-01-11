"Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương"

Sáng 11/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ - Đảng bộ lần đầu tiên được thành lập theo quyết định của Bộ Chính trị vào hồi cuối tháng 1/2025. Sau chuyển giao, Đảng bộ Chính phủ có 21 đảng ủy trực thuộc và 138.675 đảng viên.

Năm 2025 Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có tính “chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Khái quát nhiều kết quả nổi bật, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kết quả lớn nhất là tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Minh chứng là 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn với 564 dự án, tổng số vốn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó 75% vốn tư nhân. Lượng vốn FDI được thu hút cao nhất từ trước tới nay và giải ngân FDI khoảng 27 tỷ USD trong xu thế đầu tư, thương mại và kinh tế toàn cầu sụt giảm, cũng là một điểm sáng đáng lưu ý.

Trong thành quả chung của đất nước, Thủ tướng ghi nhận đóng góp của Đảng ủy Chính phủ với vai trò lãnh đạo cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, cơ quan hành pháp và thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Theo đó, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả toàn diện, quan trọng.

Minh chứng rõ nét nhất là việc vượt mục tiêu trong 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Bên cạnh đó, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, “sắp xếp lại giang sơn”, tinh giản biên chế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đảng ủy Chính phủ cũng tập trung chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cũng theo Thủ tướng, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, “biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành động lực” và huy động được sức mạnh từ nhân dân. Việc này góp phần phát triển đất nước, tạo nền tảng, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng lưu ý cần tổ chức thực hiện thật tốt trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở tất cả các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ quán triệt cần thực hiện 5 chiến lược cụ thể, gồm: Hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và giữ cân bằng chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen của Đảng ủy Chính phủ tặng các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc (Ảnh: Đoàn Bắc).

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng ủy Chính phủ trong năm 2026, theo Thủ tướng, là tập trung chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV; triển khai nhiệm vụ được giao theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, Đảng ủy Chính phủ sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý việc tổ chức thực hiện phải phát huy tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo, luôn bám sát 5 nguyên tắc cùng 5 phương thức lãnh đạo của Đảng và kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.