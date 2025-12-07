Sáu công trình kiến trúc ở TPHCM lung linh với hệ thống chiếu sáng 50 tỷ

TPHCM vừa chính thức khánh thành và đưa vào vận hành dự án chiếu sáng kiến trúc cho 6 công trình bảo tồn trọng điểm, bao gồm: Cột cờ Thủ Ngữ, Cầu Mống, Nhà Thiếu nhi thành phố, Chợ Bến Thành, Bảo tàng TPHCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Dự án, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM triển khai, có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

Cầu Mống, một công trình kiến trúc phương Tây cuối thế kỷ XIX, nay trở nên lung linh hơn với hệ thống 414 bộ đèn LED mỹ thuật, 200m LED dây và 12 trụ đèn trang trí. Hiệu ứng đổi màu liên tục tạo nên không gian sinh động, thu hút người dân và du khách đến vui chơi, ngắm cảnh Sài Gòn về đêm.

TPHCM khánh thành hệ thống chiếu sáng kiến trúc các công trình

Ngọc Mai, một du khách tình cờ đi dạo, chia sẻ sự hào hứng: "Tôi cùng bạn vô tình đi dạo gần khu vực này, thấy đèn được chiếu sáng lung linh nên cùng nhau chụp một vài bức ảnh kỷ niệm".

Dự án được khởi công từ ngày 12/6 và hoàn tất lắp đặt chiếu sáng trước ngày 8/11, vượt tiến độ dự kiến nhờ nỗ lực của nhà thầu và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quản lý di sản.

Cột cờ Thủ Ngữ, công trình lịch sử do người Pháp xây dựng năm 1865, nay rực rỡ sắc màu bởi đèn nghệ thuật ánh sáng, tạo điểm nhấn ấn tượng cho khu vực.

Đối diện Cột cờ Thủ Ngữ, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM cũng bừng sáng về đêm.

Bảo tàng, được xếp hạng Di tích kiến trúc Nghệ thuật cấp Thành phố và là Bảo tàng hạng I, là điểm đến hấp dẫn, góp phần tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo tàng TPHCM (số 92 Lê Thánh Tôn), với kiến trúc Tân cổ điển kết hợp yếu tố phương Đông, nay được chiếu sáng bằng đèn LED đổi màu, tôn vinh vẻ đẹp kiến trúc và tạo điểm nhấn về đêm. Đây là nơi lưu giữ lịch sử hình thành và phát triển của Sài Gòn - TPHCM.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, chủ đầu tư dự án, khẳng định các công trình chiếu sáng được thiết kế để khắc họa chi tiết kiến trúc đặc trưng, tạo sự tương phản sáng - tối và màu sắc ánh sáng, đồng thời hạn chế tối đa gây chói cho người dân.

Nhà Thiếu nhi Thành phố, với 550 bộ đèn LED mỹ thuật, 362m LED dây và 64 trụ đèn trang trí, nay chiếu sáng tượng Bác Hồ và thiếu nhi trên nền ánh sáng tòa nhà, tạo không gian ấm cúng và ý nghĩa. Công trình này, được trùng tu theo kiến trúc Pháp, là nơi trưng bày lịch sử và phong trào hoạt động Đội của TPHCM.

Hệ thống chiếu sáng mới không chỉ nâng cao mỹ quan đô thị, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM đến du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy hoạt động du lịch - văn hóa tại khu vực trung tâm.