Quân chủng PK-KQ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Sáng 21/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) (22/10/1963 - 22/10/2025).

Cùng dự có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...

Tham dự buổi lễ còn có các vị nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, địa phương và chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay chào các đại biểu, các vị nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam trước buổi lễ.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng đề nghị tập trung xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống; trên tinh thần "3 không": Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; không kiêu binh, tự mãn, thỏa mãn với thành tựu, với chiến công đã có; không sợ bất cứ kẻ thù nào, "đã ra quân là chiến thắng".

"Quân chủng Phòng không - Không quân phải gương mẫu, tiên phong đi đầu trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hiện đại hóa lực lượng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu tại buổi lễ, ôn lại lịch sử hào hùng của quân chủng.

Trong 62 năm qua, Quân chủng Phòng không - Không quân đã xây dựng nên những giá trị quý báu, truyền thống vẻ vang:“Trung thành vô hạn, quyết chiến quyết thắng”; “Hiệp đồng chặt chẽ, mưu trí, dũng cảm”; “Tự lực, tự cường, làm chủ bầu trời Tổ quốc”; là nền tảng tinh thần, là sức mạnh, khẳng định là lực lượng chủ lực của Quân đội Việt Nam anh hùng.

Trong giai đoạn tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; gia tăng nguy cơ xung đột, chiến tranh. Chiến tranh hiện đại có xu hướng ứng dụng công nghệ cao, vũ khí thông minh, phương tiện bay không người lái, tác chiến điện tử, không gian mạng… Đặc biệt, các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, tấn công đường không, tên lửa luôn là mũi đột kích chủ yếu, vì vậy, phòng không - không quân trở thành tuyến đầu của phòng thủ chiến lược quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng Phòng không - Không quân; biểu dương những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân chủng đã đạt được trong 62 năm qua.

Thủ tướng khẳng định, những chiến thắng tiêu biểu của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân đã khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, thể hiện nghệ thuật tác chiến độc đáo, sáng tạo của lực lượng PK - KQ, góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và dân tộc Việt Nam anh hùng.

Trước đó, cũng trong sáng nay, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh chung với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân.