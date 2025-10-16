Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc về những chiến thắng vang dội của Quân khu 5

Ngày 16/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Chiến trường ác liệt đã tạo nên lịch sử vẻ vang

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Quân khu 5 là một trong những chiến trường trọng điểm ác liệt nhất, đối mặt với chiến lược chiến tranh nguy hiểm, các loại hình tác chiến mới, đối đầu với lực lượng lớn và thiện chiến của địch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: A Núi).

Những chiến thắng tại chiến trường Quân khu 5 vì thế thường mang tính quyết định, góp phần xoay chuyển cục diện, chuyển đổi trạng thái của cách mạng đất nước. Điển hình, chiến dịch Bắc Tây Nguyên đã chia lửa, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; chiến dịch Ba Gia góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt.

Chiến thắng Núi Thành đã phá vỡ huyền thoại bất bại của quân đội Mỹ; chiến thắng Vạn Tường khẳng định năng lực tác chiến quy mô lớn của quân giải phóng; chiến dịch Tây Nguyên.

Cùng với đó, Thủ tướng nhắc lại chiến dịch giải phóng Đà Nẵng mở đường cho tổng tiến công trên toàn miền Nam, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của Quân khu 5 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Theo người đứng đầu Chính phủ, sự ác liệt của chiến trường Quân khu 5 đã góp phần hình thành nhiều đơn vị đi vào lịch sử, biểu tượng sáng ngời cho bản lĩnh và khí phách Việt Nam như: Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao vàng, Sư đoàn 315…

Nơi đây cũng có các vị tướng tài ba, chỉ huy xuất sắc như các Đại tướng Hoàng Văn Thái, Chu Huy Mân, Đoàn Khuê, Nguyễn Quyết; Thượng tướng Nguyễn Chơn, Hoàng Minh Thảo… và là nơi đào tạo, rèn luyện, trưởng thành của nhiều lãnh đạo uy tín của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

Hoàn thành những nhiệm vụ thầm lặng trong thời bình

Sau ngày đất nước thống nhất, Thủ tướng cho biết lực lượng vũ trang Quân khu 5 nhanh chóng chuyển sang nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, trấn áp phản động, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, tham gia phát triển kinh tế - xã hội... góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chiến lược.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh cho LLVT Quân khu 5 (Ảnh: Hoài Sơn).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 5, đồng thời chúc mừng Quân khu được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Quân khu 5 là địa bàn chiến lược, nơi giao thoa của nhiều tuyến chiến lược, có vị trí trọng yếu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của đất nước, cả trên đất liền, biên giới và biển đảo.

Quân Khu 5 cũng là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vì vậy đòi hỏi cần làm tốt công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, toàn diện.

Với đường biên giới dài hơn 311km với Lào và 291km với Campuchia, công tác đối ngoại quốc phòng của Quân khu 5 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển khu vực.

Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, đặt ra những nhiệm vụ khó khăn, nặng nề hơn cho Quân đội, trong đó có Quân khu 5.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị đơn vị thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trước hết là nâng cao công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở.

Chương trình nghệ thuật tái hiện các chiến công hào hùng của lực lượng vũ trang Quân khu 5 (Ảnh: Hoài Sơn).

Quân khu 5 phải phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyệt đối không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động nhân dân.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các đơn vị cần nâng cao sức mạnh tổng hợp, chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, kể cả chiến tranh công nghệ cao.

Lãnh đạo Chính phủ định hướng phát huy vai trò đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động các đoàn kinh tế quốc phòng, các doanh nghiệp quân đội...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lịch sử 80 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 5 là bản hùng ca bất diệt của lòng yêu nước, kết tinh của ý chí độc lập, khát vọng tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

“Đó là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá, niềm tự hào thiêng liêng và trách nhiệm cao cả để các thế hệ hôm nay, mai sau tiếp bước các thế hệ cha anh, xây dựng Quân khu 5 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Thủ tướng chia sẻ.