Lý do Nga tăng cường tập kích Odessa

Một cuộc tập kích vào Odessa (Ảnh: Ukraine Review).

Trong tháng 12, Nga đã tập trung các đòn tấn công vào Odessa, một trung tâm then chốt cho xuất khẩu ngũ cốc và là động mạch kinh tế kết nối Ukraine với phần còn lại của thế giới.

Các chuyên gia quân sự lưu ý, Nga đang sử dụng máy bay không người lái Shahed có dẫn đường và tên lửa đạn đạo trong các cuộc tập kích vào Odessa nhằm tối đa hóa mức độ thiệt hại cho Ukraine.

Dù Odessa phải hứng chịu các đợt tấn công ồ ạt, hiện chưa có mối đe dọa trực tiếp về một cuộc tấn công bộ binh hay hải quân vào khu vực này.

“Họ rõ ràng muốn cắt đứt Odessa và các thành phố khác về mặt hạ tầng. Họ gây ra tổn thất cho nền kinh tế, bằng cách làm suy giảm năng lực xuất khẩu của chúng ta thông qua hành lang hàng hải”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tuần này cho biết.

Theo Bộ Phát triển Ukraine, khoảng 90% nông sản của Ukraine được xuất khẩu bằng đường biển. Ukraine đã học cách bảo vệ tuyến thương mại này bằng thiết bị không người lái hải quân, nhưng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công từ trên không, và máy bay không người lái của Nga thường tránh những khu vực có triển khai hệ thống phòng không.

Theo báo Wall Street Journal (WSJ), Odessa đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Nga. Hệ quả là thành phố gần như bị bao vây.

“Nga đang tìm cách phá hủy tất cả các mắt xích then chốt của chuỗi logistics xuất khẩu. Họ đánh vào những gì dễ tiếp cận nhất. Và nếu nhìn vào logistics xuất khẩu, thì Odessa chính là cửa ngõ cuối cùng”, ông Serhiy Vovk, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Giao thông Ukraine, nhận định.

Ông nhấn mạnh Nga đang theo đuổi chiến lược tập kích nhắm vào khu vực kinh tế, xuất khẩu và toàn bộ nền kinh tế Ukraine.

Theo ông Vovk, nếu xuất khẩu ngũ cốc bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công này, đối tác mua hàng Ukraine có thể tìm nguồn cung ở nơi khác ổn định hơn. Ông cảnh báo, những hệ quả này sẽ còn được kéo dài rất lâu sau khi xung đột kết thúc.

Theo các chuyên gia quốc tế và nhật báo Ba Lan Gazeta Wyborcza, Nga không thể chiếm Odessa bằng một cuộc tấn công trực diện, vì vậy đang chuyển trọng tâm sang các đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng, cảng biển và logistics. Mục tiêu là cô lập khu vực nam Odessa khỏi phần còn lại của Ukraine, làm tê liệt hoạt động hậu cần.

Bessarabia, khu vực bị cửa sông Dniester và một hành lang đất hẹp ngăn cách với phần còn lại của tỉnh Odessa, đặc biệt dễ bị tổn thương.

Cây cầu chính trên dải đất Bugaz, nối khu vực này với Odessa, đã liên tục bị Nga nhắm mục tiêu từ mùa xuân năm 2022. Tuyến thay thế Odessa - Reni, một phần đi qua lãnh thổ Moldova, gần đây cũng trở thành mục tiêu tấn công, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiếp cận các cảng sông Danube gồm Kiliya, Izmail và Reni.

Việc duy trì vận tải ổn định chỉ khả thi khi có biện pháp bảo vệ hiệu quả trước máy bay không người lái, và Ukraine lên kế hoạch mở rộng các tuyến logistics, bao gồm cả các cầu phao.