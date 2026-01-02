Chìm thuyền đánh cá, một ngư dân mất tích

Sáng 2/1, ông P.V.H. (SN 1960, trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị) đã mất tích sau khi thuyền của ông bị chìm trên vùng biển gần bờ thuộc xã Bến Hải.

Lãnh đạo UBND xã Bến Hải đã xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 cùng ngày, khi ông H. đang đánh bắt cá.

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khẩn trương kéo được con thuyền gặp nạn vào bờ.

Công tác tìm kiếm ngư dân P.V.H. vẫn đang được lực lượng chức năng và người dân tích cực triển khai.