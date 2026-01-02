Cơ hội cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine sau 4 năm chiến sự

Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (Ảnh: Pravda).

Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn sau tháng 2 sẽ phụ thuộc trực tiếp vào việc Ukraine trụ vững ra sao trong hai tháng mùa đông khắc nghiệt.

Theo ông Kuleba, bất kỳ khả năng thực tế nào của một lệnh ngừng bắn vào năm 2026 chỉ có thể đạt được dưới một điều kiện then chốt: Ukraine phải giữ vững ý chí tiếp tục kháng cự.

Điều này sẽ phụ thuộc trực tiếp vào mức độ các đồng minh phương Tây hỗ trợ Kiev để vượt qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất đối với Ukraine, khi các cuộc tập kích của Nga khiến quốc gia láng giềng chìm trong bóng tối.

Cựu ngoại trưởng Ukraine dự đoán sẽ không có lệnh ngừng bắn nào được thực thi trước khi mùa đông kết thúc.

Ông tin rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sẽ không chấm dứt trong năm 2026, và tình hình những tháng tới sẽ không bị chi phối bởi các cuộc đàm phán thực chất, mà bởi hoạt động ngoại giao mơ hồ.

“Sẽ có rất nhiều động thái, tuyên bố, hội nghị thượng đỉnh và những phát ngôn khẳng định rằng một thỏa thuận “gần như đã đạt được”, nhưng sẽ không có thỏa thuận thực sự nào xảy ra”, ông Kuleba nhấn mạnh.

Theo ông, nguyên nhân của điều này không nằm ở Ukraine hay phương Tây, mà nằm ở thiện chí của Nga trong việc chấm dứt chiến dịch quân sự.

Ông Kuleba tin rằng Nga đang tận dụng giai đoạn mùa đông khi tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm làm suy yếu khả năng chống chịu của người Ukraine.

“Mục tiêu của họ là bẻ gãy ý chí kháng cự của người Ukraine trong mùa đông”, ông nhận định.

Đồng thời, Nga được cho là tìm cách đạt được nhiều tiến triển nhất có thể trên chiến trường để bước vào bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai từ một vị thế mạnh.

Vì lý do đó, ông Kuleba cho rằng các cuộc thảo luận nghiêm túc về một “thỏa thuận” khả thi chỉ có thể bắt đầu vào khoảng cuối tháng 2, thời điểm đánh dấu 4 năm Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo cựu Ngoại trưởng Ukraine, bước ngoặt quyết định sẽ không đến từ một văn bản được ký kết hay một thỏa thuận chính thức, mà từ việc Nga buộc phải chấp nhận thực tế.

Ông Kuleba nhận định, xung đột sẽ kết thúc khi Nga “chấp nhận sự thật rằng Ukraine là một nhiệm vụ bất khả thi đối với họ”.

Ông Kuleba chỉ ra 3 nguyên tắc có thể định hình “chiến thắng” của Ukraine, gồm: độc lập, có chủ quyền và thuộc về khối châu Âu.

Trong thông điệp năm mới 2026, cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều đưa ra những tuyên bố khác nhau về cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga “sẽ giành chiến thắng” ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky nói rằng thỏa thuận hòa bình đã hoàn tất "90%", nhưng 10% còn lại sẽ rất khó khăn và mang tính quyết định và Kiev không muốn đạt thỏa thuận này "bằng mọi giá".

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, ông sẽ chỉ ký một "thỏa thuận mạnh mẽ" và sẽ không đồng ý với một thỏa thuận làm suy yếu đất nước hoặc chỉ đơn thuần trì hoãn cuộc chiến.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, tháng 2/2026 sẽ mở ra một “cánh cửa” để đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Ông mô tả đây là giai đoạn thuận lợi nhất để cả Ukraine và Nga có thể đạt được những tiến triển thực chất.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cũng đưa ra những dự báo tương tự, cho rằng việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine và bảo đảm một nền hòa bình bền vững có thể đạt được trong vòng 90 ngày tới. Điều này đặt ra khung thời gian tiềm năng cho thỏa thuận hòa bình từ tháng 1 đến tháng 3/2026, phù hợp với các dự báo của ông Budanov.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được công bố vào ngày 30/12, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc chiến Nga - Ukraine có thể kết thúc vào năm 2026, khi quy mô quân đội Nga lần đầu tiên ngừng tăng.

Theo ông Zelensky, chỉ còn một số vấn đề chưa được thống nhất, bao gồm vấn đề lãnh thổ. Nga hiện kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraine.