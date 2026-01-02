Gây sốc trước Nhật Bản, U23 Jordan gửi “cảnh báo” nặng ký tới U23 Việt Nam

Hôm qua (1/1), U23 Jordan đã có trận giao hữu với U23 Nhật Bản tại Qatar. Kết quả, đội bóng Tây Á đã gây bất ngờ khi cầm chân đội bóng rất mạnh ở châu Á với tỷ số 1-1.

U23 Jordan cầm hòa U23 Nhật Bản với tỷ số 1-1 (Ảnh: JFA).

Vì đây là trận giao hữu ở sân vận động đóng kín nên có khá ít thông tin về trận đấu này. Người ghi bàn duy nhất cho U23 Jordan là Odeh Al-Fakhouri.

Vào tuần trước, U23 Jordan cũng cầm hòa đối thủ rất mạnh khác là U23 Uzbekistan với tỷ số 0-0. Qua hai trận đấu này, có thể thấy U23 Jordan thi đấu khó chịu, với những cầu thủ có thể hình cao to. Đây sẽ là thách thức không nhỏ với U23 Việt Nam trong trận mở màn ở giải U23 châu Á vào ngày 6/1. Trong bối cảnh U23 Saudi Arabia quá mạnh, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan có thể quyết định trực tiếp tấm vé đi tiếp còn lại ở bảng A.

Vào hôm nay, toàn đội U23 Jordan sẽ di chuyển sang thành phố Jeddah (Saudi Arabia). Danh sách 23 cầu thủ U23 Jordan tham dự giải đấu gồm Abdulrahman Suleiman, Murad Al-Falouji, Salameh Salman, Ali Hajabi, Mohammed Al-Shatti, Jaafar Samarah, Arafat Al-Haj, Ahmed Ayman, Mohammed Taha, Aiham Al-Sammara, Ahmed Al-Maghribi, Abdullah Al-Munais, Saleh Freij, Hashem Al-Mubaideen, Saif Suleiman, Youssef Qashi, Odeh Al-Fakhouri, Mo'men Al-Saket, Mahmoud Dheeb, Amin Al-Shanaineh, Anas Al-Khob, Khaldoun Sabra, Bakr Kalbouna.

U23 Jordan (áo đỏ) là đối thủ chính của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á (Ảnh: Jordan FA).

Tất cả đội hình của U23 Jordan đều thi đấu ở trong nước. Nổi bật nhất là ba cầu thủ Ali Hajabi, Amin Al-Shanaineh và Odeh Al-Fakhouri, những người đã có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển Jordan.

Đáng tiếc, U23 Jordan không thể triệu tập được ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu là Ibrahim Sabra. CLB Goztepe (Thổ Nhĩ Kỳ) không nhả Sabra về tham dự giải U23 châu Á. Đây là ngôi sao sáng nhất của U23 Jordan khi được định giá tới 500.000 euro.

Ngoài ra, hai cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là Mohannad Abu Taha và Ali Azaizeh cũng không thể góp mặt vì lý do tương tự. Vì giải U23 châu Á không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB có quyền không nhả người.