Xuất khẩu lao động trở về, tôi sốc khi chồng ngoại tình, vàng mất sạch

Có những ngày tôi chở hàng đi giao, dừng đèn đỏ mà nước mắt cứ rơi lã chã. Tôi khóc vì những điều đã dồn nén quá lâu trong lòng, cảm thấy mình đang kiệt sức sau quá nhiều bất hạnh.

Tôi viết những dòng này khi đã bước qua tuổi 33, cái tuổi mà nhiều người phụ nữ đã có tổ ấm hạnh phúc, mái nhà bình yên, còn tôi thì bắt đầu lại từ con số gần như âm.

Cả thanh xuân của tôi dành trọn cho Minh, người chồng cũ, người tôi quen biết từ năm 21 tuổi. Ban đầu khi tôi quen anh, gia đình tôi cấm cản, nói rằng Minh không có nghề nghiệp ổn định, xuất thân phức tạp, cưới Minh tôi sẽ vất vả. Thời đó tôi bướng bỉnh, không chịu nghe lời can ngăn từ bố mẹ, bạn bè. Tôi quyết lấy anh, xây dựng tổ ấm cùng anh.

Cuộc đời tôi chạm đáy nỗi đau vì tin lầm người (Ảnh minh họa: Douyin).

Trong suốt hơn 10 năm gắn bó, Minh đã làm khổ tôi nhiều lần. Anh ta ham cờ bạc, thường tụ tập cùng nhóm bạn xấu chơi bời. Khi tôi mang thai con đầu lòng, Minh không mảy may đoái hoài, để mặc tôi bán hàng online, vác bụng bầu chạy xe máy giao hàng.

Tôi đã nhiều lần muốn buông bỏ. Tờ giấy kết hôn tôi cũng đã xé đôi, đưa nhau ra tòa ly dị dù đã có 2 con chung. Nhưng được một thời gian, Minh quỳ xuống xin tha thứ, nói rằng sẽ tu chí làm ăn, cùng tôi nuôi con.

Vì thương các con, tôi đã cho anh ta cơ hội, để anh ta trở về. Vì tình yêu thời thanh xuân, tôi tin Minh biết quay đầu.

Chúng tôi sống cùng nhau yên ấm được một thời gian, cuộc sống cũng có những lần "đá thúng đụng nia", mưu sinh vất vả nhưng ít nhất gia đình có đầy đủ cha mẹ, con cái.

Ba năm trước, tôi vay mượn tiền xây căn nhà cấp 4 nho nhỏ trên mảnh đất bố mẹ cho. Dù sao tôi cũng mong an cư lập nghiệp, ngán ngẩm cảnh thuê trọ nhiều năm liền.

Gánh một khoản nợ, tôi quyết định đi Nhật xuất khẩu lao động, dự định cày cuốc kiếm tiền trả nợ dần dần. Công việc ở nước ngoài ổn định, mỗi tháng tôi gửi tiền về cho Minh để anh lo cho các con. Phần dư tôi cũng gom góp theo đợt, chuyển cho chồng mua vàng. Chỉ trong 2 năm, số vàng tôi nhờ Minh cất giữ được khoảng 3 cây, ước chừng gần 200 triệu đồng (giá vàng thời điểm đó).

Tôi luôn giữ niềm tin rằng chỉ cần chịu vất vả nơi xứ người vài năm, mọi thứ sau này sẽ tốt đẹp hơn vì đã có gia đình làm sức mạnh, kinh tế ngày một ổn định. Thế nhưng cuộc đời tôi chưa một ngày bình yên. Ngày tôi trở về Việt Nam, hiện thực tát thẳng vào mặt tôi không thương tiếc.

Chồng tôi có người khác. Hơn 3 cây vàng tôi nhờ Minh giữ cũng mất sạch vì anh ta tiếp tục sa vào cờ bạc. Mái ấm mà bao ngày tôi hằng mong được đoàn tụ nay trở nên tan nát. Tôi trở thành kẻ trắng tay. Những người cho Minh vay tiền cũng đến đòi nợ tôi.

Mọi ước mơ, hy vọng, niềm tin trong tôi sụp đổ. Cảm giác đau đến tận cùng khi nhận ra người mình từng tin tưởng nhất đã chọn phản bội sau bao nhiêu năm tôi vun vén, bao dung và tha thứ cho anh ta.

Khoảnh khắc phát hiện sự thật, tôi quyết tâm rời bỏ Minh, hiểu rằng mình không thể tự lừa dối bản thân thêm lần nào nữa.

Thời gian qua, Minh bỏ đi cùng người mới, bỏ mặc tôi gánh khoản nợ lớn. 33 tuổi, tôi chạm đáy nỗi đau, nhiều lần muốn gục ngã nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn có nghị lực, quyết tâm làm lại từ đầu. Tôi gạt nước mắt sống tiếp vì con.

Tôi nghỉ công việc tại Nhật, ở lại quê nhà tiếp tục nghề bán hàng online. Tôi bán đủ mặt hàng, lao ra đường kiếm tiền từ những chai nước mắm, những thùng bánh kẹo, những vỉ cá khô... Có những ngày mưa tầm tã, tôi đứng chờ xe buýt gửi hàng, tay run lên vì lạnh, bụng đói meo, điện thoại báo pin yếu, nhưng vẫn không dám nghỉ, vì nghỉ một ngày là con thiếu tiền ăn, tiền học phí.

Có hôm đi giao hàng về khuya, xe hỏng giữa đường, tôi dắt bộ mấy cây số. Có hôm bị khách "bom" hàng, tôi cười trừ, nuốt nước mắt vào trong. Có những lúc mệt đến mức chỉ muốn ngồi bệt xuống vỉa hè mà khóc cho xong một trận nhưng về đến nhà, nhìn hai con ngủ ngoan, tôi lại đứng dậy bước tiếp.

Tôi từng nghĩ, giá như mình sống ích kỷ hơn một chút, thì có lẽ cuộc đời đã không chật vật như bây giờ. Tôi sống vì người khác nhiều hơn vì mình, đã đặt niềm tin vào một người không hề xứng đáng để rồi nhận bài học cay đắng. Nhưng rồi tôi tự nhủ: Thôi thì cứ sống tử tế, kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt, tuy cực nhọc, nhưng sau này con tôi vẫn có thể ngẩng đầu nhìn đời.

Tôi không còn mong một cuộc hôn nhân trọn vẹn hay một tương lai bên người đàn ông nào khác. Tôi chỉ mong xoa dịu được tổn thương khi các con chứng kiến cha mẹ đổ vỡ, mong các con được bình yên trưởng thành, mong một ngày nào đó, khi các con lớn lên, chúng có thể nói với người khác rằng: “Mẹ từng rất khổ cực, nhưng chưa từng buông tay chúng tôi, chưa từng để chúng tôi thiếu thốn”.

Cuộc sống bươn chải, vừa lo cho các con vừa trả nợ từng đồng đối với người mẹ đơn thân không hề đơn giản. Có những lúc vô cùng bế tắc và mỏi mệt, tôi vẫn sống, vẫn lao động vì tôi tin cho đến cuối cùng, thời gian cũng sẽ chữa lành tất cả.