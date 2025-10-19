Nữ cảnh vệ kể chuyện "đưa" Toàn quyền Australia đi dạo hồ Hoàn Kiếm

Giữa tháng 5, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cùng đoàn Đại biểu cấp cao thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam - Thái Lan.

Như thường lệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an là đơn vị đảm nhiệm trọng trách đảm bảo an ninh, an toàn cho Thủ tướng Thái Lan. Tuy nhiên, Ít ai biết được rằng, trong nhiệm vụ lần này, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ “cắt cử” đội hình 4 nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.

Một trong 4 nữ sĩ quan này là Đại úy Nguyễn Thu Hương, cán bộ Phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế.

Lần đầu tiên là sĩ quan bảo vệ tiếp cận

“Thủ tướng Thái Lan là nữ chính khách trẻ tuổi, thân thiện và rất hòa đồng. Mỗi khi tôi mở cửa, Thủ tướng bước xuống xe đều tươi cười, tự nhiên và không quên ra dấu chào sỹ quan cảnh vệ. Hành động của bà luôn thể hiện sự gần gũi và tin tưởng”, Đại úy Nguyễn Thu Hương chia sẻ.

Nói về quyết định chọn Đại úy Hương là sĩ quan tiếp cận chính, Đại tá Trần Xuân Thịnh, Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, cho biết Đại úy Hương là học viên nữ duy nhất trong tổng số 56 học viên của khóa đào tạo sĩ quan bảo vệ tiếp cận năm 2023 - khóa đào tạo được đánh giá là toàn diện và chất lượng nhất từ trước đến nay.

“Các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng ưu việt nhất trên các lĩnh vực giúp sĩ quan bảo vệ tiếp cận có đủ năng lực, trình độ làm việc trong môi trường quốc tế, làm việc nhóm và tác chiến độc lập.

Đại úy Nguyễn Thu Hương (trang phục màu trắng) bảo vệ Thủ tướng Thái Lan (Ảnh: K01).

Trong 6 tháng công tác tại đơn vị, Thu Hương đã thể hiện rõ được năng lực của mình và là cán bộ trẻ đặc biệt nhiệt huyết với công việc. Từ những lý do đó, chỉ huy đã vị đã quyết định giao Thu Hương đảm nhận nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận chính bảo vệ Thủ tướng Thái Lan”, Đại tá Thịnh nói.

Theo Đại úy Nguyễn Thu Hương, bảo vệ Thủ tướng Thái Lan là lần đầu tiên chị được giao trọng trách tiếp cận chính. Tuy nhiên, nữ sĩ quan cảnh vệ không cảm thấy áp lực, mà xác định đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành.

“Cùng với việc vận dụng triệt để những kiến thức đã được học trong thời gian đào tạo sĩ quan tiếp cận, kinh nghiệm thực tế được tích lũy khi tham gia bảo vệ các kỳ cuộc, tôi đã chủ động tìm hiểu các thông tin về đối tượng bảo vệ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đồng nghiệp để chuẩn bị tốt nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tôi cũng rất an tâm khi trong đội hình sĩ quan tiếp cận tăng cường còn có các chị với nhiều kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ tiếp cận, luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết”, Đại úy Nguyễn Thu Hương cho hay.

Với sự chuẩn mực trong giao tiếp, chặt chẽ trong công tác phối hợp, chuyên nghiệp, bản lĩnh và tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Thu Hương cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại ấn tượng đẹp về hình ảnh nữ sĩ quan cảnh vệ Việt Nam trong lòng Thủ tướng Thái Lan.

Bảo vệ Toàn quyền Australia đi dạo hồ Hoàn Kiếm

Sau thành công bảo vệ Thủ tướng Thái Lan, ngày 9-12/9, Đại úy Nguyễn Thu Hương tiếp tục được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận chính, bảo vệ Toàn quyền Australia Sam Mostyn thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Trên cơ sở phương án, kế hoạch của đơn vị, Đại úy Hương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với đồng đội và lực lượng an ninh nước bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện hoàn hảo, nữ sĩ quan đã tìm hiểu và biết được bà Sam Mostyn là một người khá năng động, có sở thích chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại những quốc gia mà bà đến thăm và làm việc.

Theo kế hoạch, 5h40 ngày 11/9, Toàn quyền Auststralia Sam Mostyn và Phu quân Simeon Beckett có hoạt động đi dạo quanh Hồ Gươm. Đúng 4h45, Đại úy Hương đã chỉnh tề trong trang phục thể thao năng động, cùng đồng đội sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bà Sam Mostyn và Phu quân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm.

Đại úy Nguyễn Thu Hương (áo đen) bảo vệ Toàn quyền Auststralia Sam Mostyn (người cầm điện thoại) đi dạo hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: K01).

“Cái khó trong bảo vệ hoạt động này là không gian mở, ngoài trời, yêu cầu đặt ra vừa phải đảm bảo an ninh, an toàn, vừa phải đảm bảo sự thoải mái, gần gũi, hòa đồng của bà Sam Mostyn với người dân”, Đại úy Hương chia sẻ.

Tuy nhiên, sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh nước bạn, sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng đội và đặc biệt là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị, một lần nữa, Thu Hương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 30 phút đi bộ quanh Hồ Gươm, bà Sam Mostyn và Phu quân đã rất vui vẻ, thoải mái chụp ảnh, tương tác với người dân thủ đô. Thi thoảng, bà dừng lại lấy điện thoại để ghi lại khung cảnh và hoạt động của người dân.

“Buổi sáng hôm đó trời thu rất đẹp và khu vực bờ hồ như sôi động hơn bởi hình ảnh một vị khách quốc tế thoải mái, vui vẻ, hào hứng chụp ảnh cùng người dân. Kết thúc 30 phút đi bộ buổi sáng quanh Hồ Gươm, khi trở về khách sạn, nhìn nét mặt hài lòng của bà Sam Mostyn và phu quân, tôi cảm thấy rất vui”, Đại úy Nguyễn Thu Hương nói.

Những ngày tháng huấn luyện cực khổ

Tháng 6/2015, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh, Nguyễn Thu Hương về nhận công tác tại Ban Chính trị, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Một năm sau đó, Hương được chuyển sang công tác tại Ban Tổ chức Lễ viếng, thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là cán bộ trẻ, năng nổ, nhiệt tình, Thu Hương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, với mong muốn được khám phá năng lực của bản thân, được thử sức ở lĩnh vực công tác mới, Nguyễn Thu Hương đăng ký tham gia ứng tuyển và trở thành nữ học viên duy nhất Lớp đào tạo sĩ quan bảo vệ tiếp cận khóa VI năm 2023.

Một trong những nguyên tắc của các khóa đào tạo sĩ quan tiếp cận là không có sự ưu ái, biệt lệ dành cho học viên nữ; không có sự phân biệt về độ tuổi trong các nội dung huấn luyện. Vì vậy, cũng như 55 học viên nam, Thu Hương phải trải qua đầy đủ 34 nội dung huấn luyện lý thuyết và thực hành.

Mặc dù qua tìm hiểu và đã lường trước được những khó khăn, vất vả của khóa đào tạo, nhưng khi trực tiếp tham gia, Nguyễn Thu Hương vẫn không tránh khỏi cảm giác “sốc”.

“Có những ngày rèn luyện thể lực kết hợp huấn luyện võ thuật với cường độ cao, trong điều kiện thời tiết mưa, nắng thất thường, đến cuối ngày, tôi vẫn cảm thấy “đuối”. Trở về nhà, tôi không còn muốn động chân, động tay vào bất cứ việc gì”, Đại úy Nguyễn Thu Hương nhớ lại.

Đại úy Hương luyện tập tại thao trường (Ảnh: K01).

Do điều kiện gia đình có 2 con nhỏ, bố mẹ ở xa, Hương được Ban Giám đốc Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết cho hàng ngày được về nhà.

Điều này đồng nghĩa với việc, để theo được khóa đào tạo, trong thời gian 10 tháng liên tục, bất kể trời nắng hay mưa, mùa đông hay mùa hè, Hương cũng phải dậy từ 5h, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình, quần áo, đồ dùng đến lớp cho 2 con.

Sau khi đưa con lớn đến lớp, 6h30, Hương bắt xe tuyến lên trung tâm huấn luyện tại Ba Vì để tham gia huấn luyện cùng các thành viên trong lớp. Kết thúc một ngày luyện tập với cường độ cao trên thao trường, 18h, Hương lại bắt xe tuyến về đón con và tiếp tục thực hiện những công việc của người vợ, người mẹ.

“Mặc dù đã lường trước được khó khăn, nhưng khi vào huấn luyện, tôi không nghĩ lại khắc nghiệt đến vậy. Chương trình huấn luyện lớp đào tạo sĩ quan tiếp cận vốn đã rất cao và khó với tất cả các học viên. Và những học viên nữ như em thì khó khăn nhân lên rất nhiều lần.

Tuy nhiên, được sự động viên khích lệ, đồng hành từ gia đình, của các thầy cô ở trung tâm, các anh em học viên cùng khóa và đặc biệt là danh dự cá nhân, tôi xác định quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành khóa học”, Đại úy Hương nói.

Kết thúc khóa đào tạo, Thu Hương chính thức nhận quyết định về đầu quân cho Phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế - một trong những đơn vị nghiệp vụ xương sống của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Với sự tin tưởng của Chỉ huy đơn vị, Đại úy Nguyễn Thu Hương đang từng bước khẳng định năng lực của nữ sĩ quan tiếp cận trẻ và đầy nhiệt huyết.