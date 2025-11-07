Nữ cảnh sát cơ động vận khí công phá đá, dao kề cổ kéo xe nặng hơn 1 tấn

Công an tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức báo cáo kết quả huấn luyện và ra mắt lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tinh nhuệ, xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) và diễn tập phương án chống tập trung đông người, gây rối ANTT.

Tại buổi lễ, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần, thái độ, những kết quả trong công tác tổ chức tập luyện, diễn tập của các lực lượng tham gia.

Báo cáo kết quả huấn luyện, các lực lượng tham gia thực hành với phần đồng diễn võ thuật, phân thế, xử lý tình huống, biểu diễn khí công, công phá, kỹ chiến thuật vượt vật cản lao vòng lửa.

Theo Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, các lực lượng đã có sự luyện tập, chuẩn bị kỹ càng về phương án, phương tiện, công cụ, trang thiết bị và nhân lực, để buổi báo cáo kết quả huấn luyện diễn ra tốt đẹp, bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, phương tiện.

Lễ ra mắt lực lượng Cảnh sát cơ động tinh nhuệ của Công an tỉnh Ninh Bình đã thu hút sự quan tâm của nhân dân, đặc biệt là nội dung liên quan đến các nữ chiến sĩ cảnh sát. Tại phần báo cáo kết quả huấn luyện, các nữ chiến sĩ cảnh sát đã dùng nội khí công phá đá khiến mọi người trầm trồ.

Một nữ chiến sĩ cảnh sát cơ động dùng dao kề vào cổ, sau đó kéo xe ô tô nặng hơn 1 tấn, thể hiện sức mạnh của lực lượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công an tỉnh Ninh Bình tập trung làm tốt hơn nữa công tác huấn luyện, ứng dụng công nghệ, phương pháp huấn luyện mới để nâng cao hiệu quả, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thực sự là lực lượng tinh nhuệ, cơ động, xứng đáng là “quả đấm thép” trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Cũng trong buổi lễ ra mặt, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình đã diễn tập xử lý tình huống chống tập trung đông người, gây rối ANTT.

Lực lượng cảnh sát cơ động dùng chó nghiệp vụ diễn tập trong tình huống giả định, thể hiện sự đa dạng nghiệp vụ trong công tác huấn luyện và chiến đấu.

Các tình huống giả định của diễn tập được đặt ra bảo đảm sát với thực tiễn, phương án giải quyết hợp lý, chặt chẽ, công tác tổ chức, chỉ huy điều hành linh hoạt, đúng nguyên tắc.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong luyện tập và tổ chức diễn tập.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu triển khai, tổ chức huấn luyện lực lượng Cảnh sát cơ động năm 2025.

Ảnh: Công an Ninh Bình