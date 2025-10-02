Hơn 1.000 cảnh sát cơ động xuất quân giúp dân sau bão Bualoi

Ngày 2/10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Bộ Công an cho biết lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gồm Trung đoàn CSCĐ Thủ Đô, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ, triển khai lực lượng ra quân, tăng cường hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng sau bão Bualoi (bão số 10).

Buổi lễ ra quân được tổ chức vào chiều 1/10.

Theo Bộ Tư lệnh CSCĐ, những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, các tỉnh Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung xảy ra mưa lũ và lũ quét, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đặc biệt, nhiều hộ dân bị lũ chia cắt, cô lập, thiếu thốn lương thực…

Hơn 1.000 CSCĐ ra quân hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão Bualoi (Ảnh: K02).

Trước tình hình đó, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xuất quân làm nhiệm vụ.

Hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ cùng các trang thiết bị, vật chất, phương tiện sẽ phối hợp với lực lượng tại chỗ và chính quyền địa phương hỗ trợ bà con sơ tán, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cũng như khắc phục hậu quả sau bão, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, từ đêm 28 và ngày 29/9, khi bão Bualoi đổ bộ đất liền nước ta, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng, ra quân phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị sơ tán người dân, di chuyển tài sản, thông các tuyến đường, cung cấp nhu yếu phẩm, áo phao...

Hải Nam - Nguyễn Hằng