Cháy xe bồn chở xăng gần Tổng kho Nhà Bè ở TPHCM, người dân tháo chạy

Trưa 28/1, cơ quan chức năng đang nổ lực dập lửa tại đám cháy xe bồn chở xăng ở xã Nhà Bè.

Theo người dân, hơn 11h cùng ngày, xe bồn chở xăng đang lưu thông trên đường Dương Cát Lợi thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện vụ việc, tài xế mở cửa ra ngoài dập lửa nhưng bất thành.

Xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội ở xã Nhà Bè (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột lửa kèm khói bốc lên cao hơn chục mét khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

Một số người dân khu vực cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra cách Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè khoảng 1km. Xe bồn cháy lan sang trụ điện kế bên, một số nhà dân lân cận tháo chạy ra ngoài.

Cơ quan chức năng cho biết, sự cố này xảy ra bên ngoài phạm vi của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và không ảnh hưởng đến an toàn của Tổng kho. Phòng Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều đội chữa cháy đến hiện trường để chi viện, phối hợp với lực lượng PCCC của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.

Đến 12h30, ngọn lửa tại xe bồn đã được dập tắt, tuy nhiên, đám cháy lan vào nhà dân nên cơ quan chức năng tiếp tục triển khai đường ống nước dập lửa.