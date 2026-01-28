Vụ nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi: Nạn nhân gãy xương sườn

Liên quan vụ cụ bà Hoàng Thị N. (82 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị bạo hành, cơ quan chuyên môn đã có kết quả giám định thương tích của nạn nhân.

Theo đó, kết luận của Trung tâm Pháp y Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, cho thấy bà N. bị gãy xương sườn số 2 bên phải. Ngoài ra, cơ quan giám định cũng phát hiện nhiều xương sườn 2 bên của bà đã bị gãy trước đó.

Người bạo hành bà N. - giúp việc Trương Thị Bắc (47 tuổi, ở thôn 5, Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa) - đã bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội Hành hạ người khác.

Trương Thị Bắc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Bắc thừa nhận việc dùng bạo lực khi được thuê chăm sóc bà N. tại nhà riêng của bà ở ngõ 190 Lò Đúc.

Theo lời khai, mặc dù biết rõ cụ bà 82 tuổi không thể đi lại, không minh mẫn, tỉnh táo, Bắc vẫn thường xuyên quát mắng, chửi bới khi bà không nghe lời trong lúc ăn, vệ sinh cá nhân...

Bắc khai nhận, vào các ngày 6/1, 8/1 và 9/1, bị can đã nhiều lần tát vào mặt bà N. khi cho bà cụ ăn và bóp cổ, kéo lê khi thay quần áo, vệ sinh cá nhân cho nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Bắc cho biết bản thân không có mâu thuẫn gì với bà N..

Nhà chức trách cho biết cuối tháng 11/2025, bà N. bị đột quỵ và được gia đình đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn để chữa trị. Trong khoảng thời gian này, gia đình anh C. (con trai bà N.) biết Bắc nhận trông và chăm sóc người già bị bệnh tại bệnh viện.

Sau đó, gia đình anh C. đã thuê Bắc chăm sóc và trông bà N. trong khoảng thời gian bà nằm tại Bệnh viện Thanh Nhàn và sau khi ra viện với giá 11 triệu đồng/tháng.

Từ giữa tháng 12/2025 đến nay, bà N. ra viện và điều trị bệnh tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc.