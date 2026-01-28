Lãnh đạo Chính phủ thúc tiến độ sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản trong việc triển khai dự án để bảo đảm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cần kịp thời báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

Công trường thi công sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

UBND tỉnh Đồng Nai được giao khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở tuyến ống dẫn nhiên liệu, các công trình thuộc dự án thành phần 4 để sớm triển khai thi công đảm bảo hoàn thành, khai thác đồng bộ trong tháng 6.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam phải thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ thi công, điều chỉnh, cập nhật tiến độ theo tuần đối với từng hạng mục, gói thầu thuộc dự án thành phần 3.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết nguồn vật tư, vật liệu, nguồn lực về tài chính…, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, thi công cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành theo tiến độ đã cam kết, đặc biệt là các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, có nguy cơ chậm tiến độ như gói thầu số 4.8 (Giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) và 5.10 (Nhà ga hành khách).

Các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan cũng được giao huy động lực lượng triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tổ chức khai thác hiệu quả dự án.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, cùng với hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại, đồng bộ, hướng tới hình thành "Thành phố sân bay Long Thành".

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, hiện nay, các liên danh nhà thầu đang huy động gần 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân và hơn 3.000 thiết bị, máy móc, triển khai hàng trăm mũi thi công trên công trường.

Trong đó, Dự án xây dựng Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 43 tỷ đồng, được khởi công từ ngày 25/12/2024 với thời gian thi công 360 ngày. Đến nay, gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị đã hoàn thành.

Về Hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt thông tin dự án, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt.

Dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1) cũng đã được Thủ tướng giao bổ sung vốn ngân sách Trung ương năm 2025. UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho hai dự án thành phần.

Hiện nay, dự án tiêu thoát nước đang được trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi; dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang triển khai các bước lựa chọn nhà thầu lập phương án bồi thường.