Thi thể nam thanh niên tại con rạch ở TPHCM

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang thụ lý vụ một người tử vong chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện tại phường Bình Trưng.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 23/1, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực rạch Giồng Ông Tố, đường Lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng, nên trình báo cơ quan công an.

Thi thể nam thanh niên được phát hiện tại khu vực rạch Giồng Ông Tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm phát hiện, nạn nhân là nam giới chưa rõ danh tính (độ tuổi khoảng 20-30), mặc áo thun màu đen, quần màu xám.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Trưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an đề nghị, người dân có thông tin liên quan đến nạn nhân hoặc thân nhân của người này, liên hệ điều tra viên Trương Bảo Sơn theo SĐT: 0938.277.728 hoặc đến trụ sở tại số 9 đường Võ Nguyên Giáp, phường Tăng Nhơn Phú để phục vụ công tác điều tra.